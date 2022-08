Rugby en fête avec Montpellier-Lyon à Furiani : Le LOU s'impose en seconde période

Troisième escale estivale insulaire de rang pour Montpellier qui après avoir affronté Toulon et le Stade Français trouvait, cette fois, sur son chemin Lyon.

Confrontation de standing entre le champion de France et le vainqueur du Challenge Européen. Un match amical mais pas que dans la mesure où les deux formations n'ont que cette joute amicale pour valider certaines options avant les trois coups du championnat, le 3 septembre, qui verra Montpellier rendre visite au champion d'Europe La Rochelle et Lyon évoluer sur le terrain de Brive.





Une confrontation amicale qui a permis d'honorer le montpelliérain Guilhem Guirado. Le ballon pour sa part a fait une arrivée remarquée en étant acheminée

par voie aérienne avec un parachutiste du 2e REP.

Mais avant le coup d'envoi une minute de silence était observée à la mémoire des victimes de la tempête qui a balayé la Corse





Une entame de rencontre efficace pour les Héraultais qui allaient dans l'en-but dès la 4e sur un essai de Nouchi transformé par Carbonel.

Piqués au vif les Rhodaniens se faisaient pressant et se voyaient refuser un essai cinq minutes plus tard.

Plus en jambe les joueurs de Saint-André mettaient à mal la défense lyonnaise qui était à la faute à la 18e permettant à Carbonel de passer une pénalité (10-0). Cette fois la réaction des joueurs de Garbajosa allait être réaliste et à l'issue d'un mouvement entamé sur le côté gauche avec une chevauché de Nakaitaci, Pélissié (22e) filait entre les poteaux pour y déposer le cuir. Berdeu transformait et le

LOU recollait à 10-7.

Montpellier reprenait le large à huit minutes de la pause sur un coup de pied par dessus de Garbisi pour Lam (32e) sur le flanc droit qui finissait le boulot derrière la ligne. Carbonel passait la transformation et les Héraultais comptaient de nouveau une marge de dix unités (17-7) face à des Lyonnais sur courant alternatif.

A trois minutes de la mi-temps Nakaitaci venait semer le trouble aux abords de la ligne d'en-but de Montpellier sans parvenir à la franchir. Au changement de camp, Montpellier virait, logiquement en tête 17 à 7.





De retour sur le terrain, il était procédé à de nombreux changements dans les deux camps. Lyon plaçait la première banderille avec Dumortier (43e) qui franchissait la ligne d'en-but un essai non validé par M. Nuchy. A l'évidence les Rhodaniens avaient changé de braquet en cette entame de deuxième période en haussant le rythme.

Tout cela était récompensé à la 54e, par un essai de Coltman envoyé derrière la ligne par le paquet d'avants. Berdeu réglait la mire entre les poteaux; le LOU revenait à 14-17 puis passait devant à la marque à la 62e, quand la mêlée lyonnaise s'imposait, dans les 22 mètres de Montpellier Doussin en profitait pour filer à l'anglaise et aplatir.

Berdeu transformait permettant au LOU pour la première fois du match de prendre les commandes au tableau d'affichage (21-17); Lyon était, ainsi, récompensé d'une deuxième période plus pugnace défensivement et plus efficace offensivement.

Un ultime rush héraultais dans les dernières secondes ne pouvait rien y changer, au coup de sifflet final, Lyon s'imposait 21 à 17 au terme d'un deuxième acte plus abouti face à Montpellier encore un peu court.