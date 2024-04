Rugby corse : des liens par-delà les générations

Ils étaient venus d'Ajaccio, de Balagne, de la Casinca, de Bastia. Juste pour passer quelques heures ensemble pour partager une grillade autour d'un barbecue ou boire un verre de bière. Mais le plaisir était ailleurs.

C'était celui de se retrouver plusieurs années après avoir raccroché les crampons. De se remémorer ces troisièmes mi-temps. D'évoquer entre Bastiais et Ajacciens quelques rencontres épiques et musclées dont tout le monde rit de bon cœur aujourd'hui...





Et comme à chacun de ces temps de retrouvailles on a mangé - beaucoup - bu - un peu parce qu'il faisait trop chaud et parce qu'il y avait beaucoup de route à faire pour certain - et on s'est rassemblé comme un seul homme autour de ceux qui ont porté et portent encore le flambeau du rugby, Michel Guillaumin et Rémy Furfaro en l'occurrence, non sans avoir une pensée émue pour tous ceux qui ne sont plus…



Mais avant de reprendre le cours de leur vie chacun de leur côté, quinzistes et treizistes d'hier qui ne font groupe d'amis lorsqu'ils se retrouvent ont promis de se revoir rapidement.

Sasn doute du côté de Porto-Vecchio…