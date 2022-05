Rugby : battues (18-19), les Ponettes ratent d'un rien le quart

Ce dimanche après-midi, les Ponettes d'Henri Bonino avaient un rendez-vous important à honorer dans le cadre des huitièmes de finale du Championnat de France avec en jeu un ticket pour les quarts et surtout un accessit pour la Fédérale 1.

Sur le terrain de Noves, les Ponettes affrontaient une juvénile équipe de Colomiers-Léguevin, très joueuse.

D'ailleurs les filles du Sud-Ouest trouvaient le chemin de l'en-but dès la 10e. Cet essai transformé leur permettait de mener 7-0. Neuf minutes plus tard Bonino-Marioni réduisait l'écart sur une pénalité, avant que Colomiers-Léguevin aille de nouveau derrière la ligne à la 22'.





À la mi-temps, les Ponettes étaient menées 12 à 3, mais dès le retour des vestiaires Vecchioli (43e) aplatissait. Le pied de Bonino-Marioni capitalisait et les Ponettes étaient de nouveau dans la partie §10 à 12-.

À la 52e il revenait à Bonino-Marioni, sur une pénalité, de donner l'opportunité aux Ponettes de prendre le score 13-12, mais Colomiers-Léguevin juste après l'heure de jeu repassaient devant au tableau de marque sur un nouvel essai transformé à la 63e (19-18).





La fin de match était placée sous le signe du suspense d'autant que Saby, à la 73e, allait derrière la ligne. Les joueuses d'Henri Bonino recollaient à 18-19. Bonino-Marioni, à sept minutes du terme, avait la transformation de la gagne, mais ratait les perches.

Au coup de sifflet final, les Ponettes s'inclinaient 18 à 19 et rataient les quarts de finale et par la même occasion l'accession en Fédérale 1 pour un tout petit point.

Il n'en reste pas moins vrai que les féminines insulaires ont réalisé une saison en tout point remarquable.

Rendez-vous est pris pour le prochain exercice.