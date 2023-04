Rugby : Les Ponettes s'offrent le leader

Les insulaires prenaient d'entrée de jeu la direction des opérations dans une entame de match où l'engagement était omniprésent. C'est d'ailleurs au terme d'un bon travail des avants que Besset aplatissait dès la 3e.



Les Ponettes mettaient la pression sur Millau et huit minutes plus tard c'était au tour de Rivière de toucher dans l'en-but. Les joueuses d'Henri Bonino marchaient sur l'eau en ce début de match dans la mesure où Rocca (17e) inscrivait le troisième essai.



Le SO Millavois stoppait l'hémorragie à la 25e par Vaylet qui allait dans l'en-but corse. Mais les Ponettes dominaient leurs adversaires et à trois minutes de la pause Ardilouze marquait le quatrième essai bonifié par le pied de Barcons-Antunes qui passait le cuir entre les perches.



Menant 22 à 5 à la pause, les Ponettes avaient fait l'essentiel du chemin. À la reprise elles devaient d'ailleurs rater l'opportunité d'inscrire un cinquième essai. Une deuxième période nettement moins riche en points avec deux essais à mettre au crédit du SO Millavois à la 62e par Denis, puis en toute fin de rencontre par Samson qui aplatissait sur la sirène.



Grâce à ce succès 22 à 15, les Ponettes confirment leurs ambitions dans cette compétition avec cette deuxième place au classement général.