Rugby : Le Castres Olympique en stage à Porto-Vecchio

Les Tarnais affronteront Montpellier vendredi à 20 heures au stade de Furani. Une rencontre qui sera le remake de la finale de 2022 qui avait vu les Héraultais soulever le bouclier aux dépens des Castrais. Depuis deux jours ces derniers préparent cette rencontre particulière au stade Claude Papi à Porto-Vecchio. Une conférence de presse de présentation de cette rencontre a eu lieu ce mercredi après-midi en présence du président de la Ligue Corse Jean-Simon Savelli, du directeur sportif du CO Matthias Rolland, du manager Jérémy Davidson et des joueurs, dont Pierre Colonna, le talonneur originaire du Cap Corse, et d'Adrien Seguret.



Pour la Ligue Corse la venue de Castres et de Montpellier, après celle des Springboks cet été dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde, constitue un nouveau moment important selon le président Jean-Simon Savelli: " C'est une fierté de recevoir Castres ici à Porto-Vecchio. Cette venue s'est faite sur des liens d'amité et cela est une excellente chose pour le rugby corse dans son ensemble car cela participe de son développement en lui permettant d'élargir son horizon. C'est quelque chose d'important et de structuranr pour notre sport."



Pour sa part le manager irlandais Jérémy Davidson évoquait cette rencontre quand même particulière: "C'est un match important, mais les Castrais ont déjà pris leur revanche la saison dernière sur le terrain de Montpellier par rapport à la finale de 2022. On vit une période particulière avec cette longue coupure de deux mois mais les joueurs ont bien géré ce temps long et puis le fait de rencontrer Montpellier est une belle opportunité pour préparer la reprise car après on aura une série de quinze rencontres, avec dès le 29 octobre la Rochelle, où ce sera non stop où là ce sera difficile à gérer".

Quant à Matthias Rolland, il revenait sur l'importance de la venue du CO en Corse et à Porto-Vecchio en particulier: "Cela participe au développement du rugby corse dans son ensemble et puis les valeurs du rugby castrais et les valeurs corses sont proches. Nous avons, aussi, notre filière corse avec notre talonneur Pierre Colonna, notre responsable de la performance Vincent Giacobbi et puis précédemment nous avons compté dans nos rangs Patrick Furet. Et puis ici à Porto-Vecchio tout est mis en place pour que notre stage se passe de la meilleure des manières. Dans la foulée jouer à Furiani dans ce stade mythique est aussi quelque chose de particulier surtout face à Montpellier".



Au bout du compte une très belle après-midi d'ovalie au stade Claude Papi au cours de laquelle les jeunes licenciés de Porto-Vecchio XV ont pu partager le ballon avec les "pros" tarnais. Un moment inoubliable pour ce blé qui lève de la Cité du Sel. Reste désormais à attendre ce match de vendredi soir à Furiani et puis en portant son regard un peu plus loin il se murmure de manière très insistante que les Fidji sont en approche.



Affaire à suivre.....