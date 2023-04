Rugby - Le CRAB et Bastia XV victorieux

En Régionale 1, le RC Ajaccio se rendait à Marseille alors que le RC Lucciana, en panne d'effectif avec seulement seize joueurs, a déclaré forfait et ne s'est, donc, pas déplacé au Pennes-Mirabeau.

Les

Ajacciens se sont inclinés lourdement dans la Cité Phocéenne sur le score de 59 à 21 et poursuivent leur mauvaise série de résultats

En Régionale 2, Bastia XV jouait à domicile contre Pernes. Le CRAB, pour sa part, accueillait Pertuis. Quant à la formation d'Isula XV, elle rendait visite à Sisteron. Les deux représentants nordistes se sont imposés.

Les Balanins ont dominé Pertuis 45 à 26. Un succès assorti du bonus offensif. Victoire tout aussi large pour les Bastiais qui ont pris le meilleur sur Pernes 43 à 22. Un succès assorti, également, du bonus offensif.



Quant à Isula XV, au terme d'un voyage compliqué, elle a du subir la loi de Sisteron en s'inclinant 17 à 13 à l'issue d'un match plutôt fermé. Les joueurs de Patrice Sablé ont concédé leur second revers de la saison.