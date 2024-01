Rugby : Kader Dadi (Bastia XV), le combattant bleu

À seulement vingt-cinq ans, Kader Dadi, membre émérite du Bastia XV, se dresse fièrement à 1,85 mètre pour un poids robuste de 120 kg, une stature typique pour un pilier de rugby. Cependant, derrière cette carrure imposante se cache un homme affable et chaleureux. Natif de Bastia, il a grandi à Saint-Antoine, détenteur d'une licence professionnelle en métiers de la comptabilité et de la gestion, et actuellement, il exerce ses compétences au sein du cabinet d'expertise comptable C2C.

Pour Kader Dadi, Bastia XV représente bien plus qu'une simple équipe de rugby ; c'est sa deuxième famille. Né d'une mère franco-marocaine et d'un père marocain, il découvre sa passion pour le rugby dès l'âge de six ans. Bien plus qu'un simple sport, c'est une véritable vocation. Dès le collège, il envisage d'en faire sa profession, et c'est au sein de Bastia XV qu'il forge son parcours. C'est là qu'il développe l'amour du combat, une mentalité qui le conduit à intégrer le centre de formation labellisé, où il se révèle comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Actuellement, il partage les joies et les peines du terrain avec ses coéquipiers de longue date, tels que Paul Bradesi, Alex Giorico, Ghjiseppu Dupui, Florian Viora et Robin Dervaux.

Pendant ses jeunes années, il est sous la direction de Sam Lacombe, actuel entraîneur des espoirs du Stade Toulousain. Bien que le chemin vers le plus haut niveau se soit ouvert à lui, il admet que le timing n'était pas encore parfait : "Le haut niveau demande un autre état d'esprit, plus compétitif et exigeant mentalement et physiquement. À l'époque, je n'étais pas prêt pour ces défis. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret."

Au service des autres

Kader, en tant que pilier de formation, fait partie de ceux que l'on appelle les "gros", les hommes qui mettent leur tête là où d'autres n'oseraient même pas poser un petit doigt. "En tant que pilier, le combat prend tout son sens. Mon rôle est d'être un point d'appui, de créer des opportunités pour les autres, en particulier les trois-quarts. Même si je touche rarement le ballon en tant que deuxième ligne, je prends un immense plaisir dans l'aspect défensif et le combat. Je suis au service du collectif, apprenant constamment à m'adapter. Nous avons un groupe solide, et je suis convaincu que nous pouvons accomplir de grandes choses."

Ces paroles reflètent l'ambition de Kader Dadi, déterminé à réaliser des exploits avec Bastia XV : "Atteindre les phases finales de R2 cette année serait une belle réussite. L'objectif l'année prochaine est de viser plus haut et d'atteindre la Régionale 1. Cela nécessitera des recrutements et la transmission de nos valeurs aux générations futures du club. J'aime rencontrer les juniors, participer à leurs entraînements. Des jeunes comme Imanol Jubert, arrivé récemment, m'inspirent. De nombreux jeunes passés seniors, tels que Paulo Franceschini, Francois Valery, Axel Beltrame, Pierre Marie Antonini, Antoine Franceschetti, et récemment Andrea Natali, sont des produits de notre formation, ajoutant de la valeur au club. Ce sont eux qui me motivent à continuer de défendre les couleurs de Bastia XV."