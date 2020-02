Rugby-4e série : bonus défensif au Pradet pour Bastia XV

La première mi-temps se joue à l'avantege du RC Pradet avec un premier essais à la 7 eme minute inscrit par Buisne et transformé par Sirvent (7-0)

La jeunesse Bastiaise résiste contre le vent aux assaults Varois et ne craque qu'à la 38ème avec un essai en force conclu par Laurent et transformé par Sirvent score à la mi temps (14-0).

La reprise est en faveur des Bastiais et à la 50eme Dupuis marque un essai entre les poteaux transformé par James (14-7).

Plus rien ne va être marqué jusqu'à la fin du match, malgré les quelques ballons mal négociés par les jeunes bastiais.

Bastia XV repart du Pradet avec 1 point de bonus défensif encourageant pour la suite de la reconstruction du club.



Pour ce week end l'équipe de 3eme serie ira quant à elle sur le terrain du RC Pertuis 2ème de poule pour conforter sa place de leader.