Rugby-3e série : Bastia XV domine Argens (81-5)

L'équipe de Bastia XV, engagée dans le championnat PACA de 3e série recevait ce dimanche à Volpaghju le RC Argens dernier de la poule.

Les Varois n'ont pas existé durant toute la rencontre face à des Bastiais dominateurs auteurs de 7 essais par l'intermédiaire de Medori, Guillem, Caselli - à trois reprises - Voute et Michelle. Garcia assurait 5 des 7 transformations.



Le scénario était identique en seconde période avec 6 autres essais des Bastiais (Guillem, Caselli, par deux fois, Voute, Petrotti et Michelle). Avec 3 transformations de Garcia le score passait à 81 points à 0 !



Les Varois ont sauvé l'honneur en toute fin de partie à la faveur d'un essai non transformé.