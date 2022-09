Ribellazione ! Le festival SlowFood revient à Patrimonio du 23 au 25 septembre

Vendredi 23 : Le premier pas vers l’autonomie alimentaire avec l'école primaire de Patrimoniu

10h - 12h

 1) initiation à la récolte dans le potager bio du Libertalia

 2) initiation au goût avec la dégustation de variété de tomates anciennes et la préparation d’une pizza Locavore dans un four à pain ancestrale du village

18h : Ouverture des portes du festival Ribellazione acte IV au public : plage d’Olzo : L’apéro dans la vague. Toute la Corse et le Pays-Basque sont conviés à un super apéro contemplatif - coucher de soleil, festif, Sangria ou Punch fusion Corse/Basque immersif, projection gratuite d’un film sur la plage -



18h30 : apéritif dinatoire avec des Tapas de la mer (pêche locale) préparé par Thierry Burlot (Chef du Mathys à Saint Florent)  Cocktail de bienvenu



19h30 : cinéma sur le sable : projection gratuite du film "Lutte Jeunesse" de Thierry de Peretti, réalisateur Corse primé à Cannes (prévoir serviette ou chaise plage)

 20h30 : discussion des spectateurs avec Thierry de Peretti



21h : musique acoustique avec Manu Amadei et The Mighty Crooks (musique des Caraïbes)

 à partir de 21h30 : dîner spectacle (live) avec The Mighty Crooks (Libertalia) sur réservation



Samedi 24 : produits, paysages et influences culturelles

 10h15 - 11h : Table ronde : Regards croisés entre Corse et Pays-Basque (Brasserie)



11h : visite guidée de la Brasserie Autonome Ribella avec Pierre-François Maestracci, fondateur, présentation en avant-première d’une Malterie éco-conçue avec des experts environnement/énergie (brasserie)



12h - 12h30 : présentation de nos amis Basques et de leurs produits (brasserie)

 13h : Table ronde Gastronomie : Quand la Corse affronte le Pays-Basque en cuisine, les papilles n’ont qu’à bien se tenir ! (Brunch Corso-Basque, brunch Slow Food)

 14h30-15h : Table ronde : Quelle agriculture pour la Corse, peut-on s'inspirer de l'exemple du Pays-Basque ? (Brasserie)

 15h15-15h30 : Présentation du magazine Corse « Qui » (Brasserie)

 15h30 - 16h30 : Table ronde : perpétuer les traditions Corse et Basque : retour d’expérience, transmettre c’est résister (Brasserie)

 17h30 - 18h30 : Transhumance au Pagliaghju *maison de berger* Panoramique : poétique du paysage lors de la transhumance avec Jean-Luc Lucciani, philosophe

 18h30 - 19h apéro sunset Paghjelle à la bergerie (au Pagliaghju) sur inscription

 19h : Street Food / Slow Food Corso-Basque

 20h30 - 22h : Soirée guitare made in Ajaccio

 22h15 - 00h Habana Club

 00h - 02h : Disco Paese



Dimanche 25 : Libertalia

10h : Démonstration : fabrication du célèbre gâteau basque avec le roi du gâteau Bixente (Libertalia) - Disponible à la vente à 15h à la Brasserie

12h00 - 14h00 : grand repas Basque traditionnel sur réservation (Libertalia)

14h30 : valorisation : l’exemple d’IDOKI, la filière basque d’agriculture paysanne (Brasserie)

15h30 : Valorisation/préservation des variétés fruitières endémiques : pommes et agrumes (Brasserie)

16h30 : Accord bières Ribella et fromages Corse avec Gregory Sartor et Cidres et Tomme Basque avec Virginie (Brasserie)

16h30 - 17h30 : cueillette sauvage d’herbes aromatiques

17h30 - 19h : atelier mixologie Slow-Food avec Juan et Benito avec accord des plantes sauvages Corses et des productions Basques



Soir : grande soupe Corse traditionnelle au Libertalia sur réservation