Rentrée universitaire 2023-2024 à Corte : découvrez les dates

L'Université de Corse se prépare à accueillir ses étudiants pour la rentrée universitaire 2023-2024 avec une série d'événements et de dates clés. Voici un aperçu des activités prévues pour les différentes facultés et instituts.



L'INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) débutera son programme avec un séminaire d'accueil des fonctionnaires stagiaires. Présidé par Dominique Federici, Président de l'Université de Corse, et Jean-Philippe Agresti, Recteur de l’Académie de Corse, cet événement aura lieu le mardi 29 août à 9 heures, dans l'amphithéâtre RIBELLU, sur le campus Mariani.

Les étudiants en Masters 1 sont attendus pour leur rentrée le lundi 4 septembre, dans l'amphithéâtre Nicoli, situé sur le campus Grimaldi. Les étudiants en Masters 2 débuteront leurs cours le mercredi 6 septembre, à l'amphithéâtre Ribellu, campus Mariani.

La rentrée des fonctionnaires stagiaires sera marquée par une cérémonie spéciale pour récompenser les lauréats des concours de l'enseignement de l'Académie de Corse, le mercredi 6 septembre à 14 heures, dans les Jardins de la Faculté des Sciences et Techniques.



L'IUT (Institut Universitaire de Technologie) débutera ses activités à partir du vendredi 1er septembre, en fonction de chaque formation.



À la FST (Faculté des Sciences et Techniques), la rentrée des étudiants en DEUST, Licences et Masters 1 est prévue pour le mardi 5 septembre à l'amphithéâtre Jean Nicoli, sur le campus Grimaldi. La rentrée pour les étudiants en Licence Professionnelle se tiendra le jeudi 7 septembre, tandis que les étudiants en Masters 2 débuteront leurs cours le lundi 11 septembre.



L'EME-IAE (École de Management et d'Économie) accueillera ses étudiants en Licences, Licences Professionnelles et Masters à partir du mardi 12 septembre, à l'amphithéâtre Ettori, campus Mariani.



La Faculté de Droit et de Science Politique de Corse ouvrira ses portes aux étudiants en Licences, Licences Professionnelles et Masters le lundi 4 septembre.



L'IUS (Institut Universitaire de Santé) débutera la rentrée avec les étudiants en LAS (Licence Accès Santé) de 1ère, 2ème et 3ème année, le mardi 5 septembre à 9h30, à l'amphithéâtre Jean Nicoli, campus Grimaldi. Les étudiants en PASS (Parcours d'Accès Spécifiques aux études de Santé) auront leur rentrée le même jour à 14h. La rentrée des étudiants en Licence Infirmière aura lieu le lundi 4 septembre dans les IFSI de Bastia et d'Ajaccio.



L'École d'ingénieurs Paoli Tech accueillera toutes ses promotions le lundi 4 septembre à 16h, dans la salle 201 du bâtiment Conrad.





Du côté de la FLLASHS (Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales), la rentrée pour les étudiants en Licences 1 est prévue pour le lundi 18 septembre, à partir de 10h. Pour les autres licences et Masters, la rentrée aura lieu également le lundi 18 septembre, en fonction de chaque formation.



La Formation Continue pour le DAEU est prévue pour la fin du mois de septembre.



Le programme DU PAsseport pour REussir et d'Orienter - PAREO débutera le mardi 6 novembre.



Enfin, l'École doctorale Environnement et Société ajustera ses dates en fonction de chaque formation.