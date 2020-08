Rentrée scolaire : la CGT dénonce «impréparation et inégalités »

La CGT Educ’Action de Corse dit prendre acte des annonces de rentrée formulées par le ministre de l’Education Nationale et par la rectrice de l’académie de la Corse sur les conditions de rentrée scolaire mais dit constater qu’à une semaine de la rentrée les mesures annoncées seront très difficiles à mettre en place et que les collectivités, selon leurs tailles, auront des difficultés dans la mise en place des protocoles.



«L’Etat, qui a en charge la politique de la santé publique et la sécurité sanitaire de la population, donc des scolaires, impose le port du masque mais refuse de prendre en compte ce coût supplémentaire pour les familles » écrit le syndicat dans son communiqué.

«Le Premier ministre ce jour confirme cette décision. La précarité croissante dans notre région et qui situe la Corse comme région la plus pauvre de France obligera les familles à dépenser davantage par l’achat de masques, de l’ordre de 100 euros par mois pour une famille de 4 personnes et 30 euros pour un étudiant ».

Or pour la CGT Educ’action de Corse la fourniture des masques doit être gratuite pour tous les scolaires et étudiants indiquant que «l’État impose aux entreprises la fourniture et un stock de 10 semaines de masques pour leurs salariés et refuse dans le cadre d’une politique de santé publique la gratuité des masques aux élèves. L’État impose le repas à un euro pour les étudiants, ce qui est une bonne décision et refuse de protéger cette même population d’un point de vue sanitaire par la fourniture de masque, ce que l’on donne d’une main aux familles on le reprend de l’autre. Notre impôt doit servir à protéger les populations et non à financer les dividendes de certains patrons. Nous voyons bien par ces cas les priorités de nos gouvernants ».

La CGT Educ'Action de la Corse demande donc aux présidents de l’Exécutif, de l’Assemblée de Corse et aux maires un effort supplémentaire en fournissant gratuitement à tous les élèves des masques gratuits. «Cela dans le but de ne pas grever davantage le pouvoir d'achat des familles et de créer des difficultés financières supplémentaires » indique t’elle.





La CGT Educ’Action demande aussi à tous les personnels de rester vigilant sur la dotation en matériel, de ne pas se mettre en danger si les mesures sanitaires déclinées par le gouvernement ne sont pas applicables à la rentrée et «de dénoncer par tous les moyens possibles les manquements dans nos établissements. La santé de tous doit être et demeurer une priorité ».