Rencontres musicales de Méditerranée : le "la" pour les scolaires au théâtre de Bastia

À ces RMM, l'Espagne est représentée par un Trio de guitares flamenco du Conservatoire Supérieur de Musique du Liceu de Barcelone. Cet ensemble de guitares flamenco « Tarsis » est composé de trois étudiants exceptionnels en guitare flamenco, Carlos Coronado Valencia, Javier Vélez Climent et Jaume Francès Lopez dirigés par le professeur Manuel Granados.

Il interprète des œuvres originales composées par Manuel Granados lui-même, inscrites au répertoire des plus grands guitaristes, qui entraînent le public dans un voyage musical à travers les différentes compositions pour guitare solo. C’est une formation sans précédent à ce jour. Son répertoire nous rapproche du domaine de la guitare classique tout en demeurant dans l’esprit flamenco. Le Trio interprétait notamment 2 œuvres très connues de la scène espagnole et latino-américaine, du 19e au début du 20e siècle.





En 2e partie de cette matinée se sont produits l’Archetti Bastiacci, de jeunes violonistes issus du conservatoire Henri-Tomasi de Bastia.

L’ensemble, dirigé par Raphaël Pierre, s’approprie et diffuse un répertoire de chansons et musiques traditionnelles corses. Il perpétue ainsi la tradition des violoneux corses et participe au rayonnement de cette culture populaire en participant aux foires rurales, aux animations…Sur scène une formation réduite en raison de la rentrée scolaire : Melissa Fogacci, Andria Filidori Cardosi aux côtés de leur professeur Raphaël Pierre.

En concert d’ouverture ce lundi soir à 19 heures (entrée gratuite) , au Centre culturel l’Alb’Oru, les élèves du conservatoire de musique de Milan (instruments à vent) et de Gênes (instruments à Cordes).