Remise du 1er maillot officiel au Muntagna Bikes Balagna

C'est à l'atelier-magasin "E Bikes" de l'Ile-Rousse qu'a été remis la semaine dernière le tout premier maillot officiel du club "Bike Balagna", tout nouveau club de VTT, complémentaires à l'école de VTT " Balagne VTT".Le club créé en 2018 connaît une belle ascension. Nombreux en effet sont les amateurs de VTT amoureux de ce sport et de ces paysages à couper le souffle qu'offrent nos microrégions. Rappelons aussi qu'une convention d'affiliation entre le territoire balanin et le club de vélo Muntagna Bike Balagna avait été signée il y a tout juste un an.L'émission de télévision "Echappées belles" de Sophie Jovillard a aussi fait appel au club de VTT pour nous faire découvrir la Balagne en VTT.Cette remise de maillot était tout d'abord l'occasion de rendre un vibrant hommage à un des leurs, le jeune Ange Toussaint Susini victime le 25 janvier dernier à Corbara d'un accident du travail. Il était âgé de 25 ans."L'annonce de son décès a été ressentie comme une véritable onde de choc par toute l'équipe. Ange-Toussaint se ralliait de temps en temps à nous pour décompresser de ses journées de labeur et il était pour nous un ami. Timide, réservé, toujours souriant et d'une très grande gentillesse, il était des nôtres et il va nous manquer. Dans cette terrible épreuve que sa famille éprouve; nous sommes de tout coeur avec eux. CE premier maillot nous le dédions à Ange-Toussaint" précise non sans émotion l'un des membres du clubLe beau rivage Algajola , Bar de la tour Calvi , Bamatp île rousse , Agorasushi île rousse , Segway tour île rousse , Boucherie Allegrini simmonetti île rousse , Restaurant l Asco île rousse , Studio jean Paul Colombani île rousse , Librairie Ambrogi île rousse, Restaurant les Mouettes lozari , E-Bikes Île rousse, Cantarettu Aregno plagePour plus d’informations : https://www.ffc.fr/pratiquer/se-licencier/prendre-une-licence-club/