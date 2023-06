Régis Brouard : "le Sporting est un mangeur d’énergie"

Les scénari sont multiples pour cette 38 e et dernière journée de championnat de Ligue 2. Mais intéressons-nous plutôt au haut du tableau qui concerne le Sporting.

Pour l’accession en L1, un match nul contre Dijon, à domicile, propulserait Le Havre en Ligue 1. Un match qui n’est pas plié d’avance puisqu’en cas de victoire en Normandie, le DFCO pourrait lui se maintenir en Ligue 2, selon les résultats des autres équipes menacées de relégation.

Dans le même temps, le FC Metz, 2e devra s’imposer face au SCB s’il ne veut pas se faire coiffer sur la ligne par Bordeaux, à égalité de points. Des Bordelais donc qui doivent eux aussi gagner, en soignant leur goal-average, contre Rodez, une équipe elle aussi menacée de relégation en National. Et le SCB dans tout ça ?





Une victoire en Lorraine lui assurerait une 4 e place, une place honorifique certes, mais convoitée également par le SM Caen, à un point derrière et qui accueillera Saint-Etienne pour la clôture du championnat, des Stéphanois assurés, eux, de leur maintien en L2.

En tout cas, le Sporting va jouer pleinement le jeu. « Le calendrier nous a proposé de l’inédit dans ce championnat puisqu’après le leader Le Havre vendredi dernier, on affronte le second Metz » souligne l’entraineur du SCB Régis Brouard. « Finir la saison devant 25 000 spectateurs, on ne pouvait espérer mieux. Il y a en plus un véritable enjeu sportif. Contre Le Havre on a joué le jeu, contre Metz ce sera pareil. Il y a un championnat, il y a le terrain, on respecte tout ça. La vérité du terrain parlera. Devant les 25 000 supporters messins les joueurs vont jouer le jeu. Je les connais, pas question pour eux de passer pour des cons sur le terrain. Mes joueurs sont impliqués jusqu’au bout et j’en ai eu la preuve cette semaine à l’entrainement. On a pour objectif de conserver notre 4e place au classement »





Le FC Metz ?

« Metz est une équipe qui propose une belle animation offensive et elle prend peu de buts. Ils sont invaincus depuis la trêve Coupe du Monde ».



« Après ça, les joueurs seront en vacances. On est heureux de cette saison en finissant dans le Top 5. Une saison longue, fatigante physiquement et mentalement. Le Sporting est un mangeur d’énergie. Il y a de la bonne et de la mauvaise fatigue. Là, c’est la bonne ».





On l’a bien compris, pas question pour les Turchini de passer pour des quiches en Lorraine. Et la motivation est bien de mise quand on prend le pouls des joueurs. « Terminer à la 4 e place est notre motivation » explique Florian Bohnert, le défenseur luxembourgeois du Sporting. « On veut garder cette place que Caen convoite aussi. Ce sera un match à enjeu pour les deux équipes. Ce sera difficile, dans une chaude ambiance. On sait à quoi s’attendre. Mais c’est bien de terminer une saison comme ça, dans un stade plein. C’est un plus ».





Après cette ultime rencontre de la saison en Lorraine, les joueurs seront en vacances pour 4 semaines. Reprise des entrainements le 3 juillet.