Régis Brouard avant SCB - Niort : "Ne pas se tromper de combat"

Statistiques d’avant-match

Un petit coup d’œil tout d’abord sur l’effectif avec du bon : les retours de Santelli, Kaïboue, Ducrocq et Alfarella et du moins bon avec les absences pour blessures de Robic, Roncaglia et Vincent.Sur le match, l’entraineur Régis Brouard se dit prudent : « C’est un match-piège. On joue contre un club en difficulté, pratiquement sûr d’être relégué en National mais notre attitude ne doit pas être dédaigneuse. En face il y aura des joueurs qui voudront se mettre en évidence en cette fin de saison. Il ne faudra pas se tromper de combat. Si on ne prend pas le match par le bon bout, si on n’y met pas tout de suite du rythme, on passera une mauvaise soirée ».Un Sporting qui sera avide de retrouver la victoire après deux matchs nuls et une défaite. « Pour réparer notre défaite de samedi dernier, il faut gagner ce match » souligne encore Régis Brouard. Il nous faudra être totalement engagé. L’engagement c’est la qualité première qu’on doit avoir ici. Ça fait partie de l’ADN du club ».Un retour dans le groupe, celui du milieu de terrain Tom Ducrocq, qui a purgé ses 2 matchs de suspension. « Il faut gagner ce match. Reprendre le goût de la victoire. On ne doit surtout pas tomber dans le laisser-aller. Il faut rester soudés, sérieux dans le travail pour terminer à la 4place de ce championnat. Ce serait une récompense. Ce match ne sera pas facile même si Niort est lanterne rouge. On doit se méfier, être en mode tueurs. Il faut que mentalement on soit prêt à aller au combat »Le SCB reste sur 2 défaites, 2 nuls et une victoireNiort sur 4 défaites et un nulEn 7 confrontations à Furiani depuis la saison 1988/1989, le SCB a totalisé 6 victoires et concédé un match nul.Plus probante victoire : lors de la 9journée de Ligue de la saison 2006/2007.Le 22 septembre 2006 le Sporting de Bernard Casoni s’était imposé 4 buts à 1.Buts de : Mendy (19), André (45), Cherrad (71) et Gomez (79SCB : Eijidé -Marester-Maire-Jarjat-Bridonneau-Barthelemy (Coulibaly, 72)-Gomez- Camadini (Ghisolfi 49)-Mendy-Aandré -Cherrad (Conombo, 74).