Régis Brouard après SCB-Laval : "Je me suis trompé à 200%"

« Je prends l’entière responsabilité de la défaite. Je me suis trompé à 200%. Ça ne me plaît pas à moi déjà. Je me suis trompé dans ce que j’ai mis en place. J’ai pris une volée. L’entraîneur s’est trompé dans la lecture de l’adversaire, dans la tactique. Je vais trouver de nouvelles solutions. On avait placé la barre haute, le discours de la part de l’entraîneur n'a pas été entendu ou pas assimilé. »





De son côté, l'entraîneur visiteur, Olivier Frapolli, ne cachait pas sa joie : «On sait que c’est difficile de gagner ici. 3-0 c’est une très grosse performance. On est capable de faire des choses intéressantes. On a un canevas, des choses en place, pour l’instant ça marche. On est leader c’est anecdotique. C’est bien pour les joueurs et les supporters. C’est la confirmation d’un bon début de saison».