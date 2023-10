Régis Brouard (SC Bastia : "on doit faire le nécessaire à la maison"

« Après la victoire contre Annecy et le nul à Rodez on sort la tête l’eau, on passe des étapes » déclare l’entraineur bastiais. « Ce qu’on a fait à Rodez était intéressant, on s’est accroché pour ramener un point. Pour que ce soit un bon point il faut maintenant enchainer par une victoire. On va recevoir 2 fois de suite, Guingamp et Bordeaux, c’est l’occasion de rectifier notre parcours par rapport aux 4 défaites successives qu’on a connues. En fait c’est une situation un peu similaire à celle de la saison dernière quand on a reçu Caen et Valenciennes. Ça peut nous permettre de voir plus clair, de relever la tête. On doit faire le nécessaire à la maison ». Pour cette rencontre le coach enregistre les retours de pénitence de Santelli et Lienard mais devra se passer des services de Conté en attaque et Drame en défense. La défense qui heureusement cette semaine a vu l’arrivée en renfort du jeune monégasque Yllan Okou. « Le joueur est prêt » précise le technicien bastiais. « Il sera précieux dans le jeu aérien, où l’on pêche. Même si on a été un peu mieux sur les coups de pied arrêtés, on a été en difficulté sur des situations de centres. On a travaillé là-dessus et sur la largeur d’autant que Guingamp est performant sur le jeu aérien, le jeu direct ».





Yllan Okou sera donc lancé dans le grand bain ce samedi soir. Aura-t-il la pression pour cette première à Furiani ? « C’est très excitant de débuter et je suis impatient de montrer de quoi le collectif est capable de faire. Aujourd’hui je me sens bien car j’ai eu du temps de jeu à Monaco. Je suis prêt à mouiller le maillot, prouver ce que je peux faire. Bien sûr il y a de la pression mais ça fait partie du jeu et du sport. Mes qualités ? La vitesse, le jeu aérien, mon pied gauche ».