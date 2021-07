Régions de France : Carole Delga élue dans une présidence tournante, la Corse joue les arbitres

Des réalités de vie

Que la question soit corse, ultramarine ou continentale, c’est, pour les régions, avant tout une question d’opportunité. « On sent bien qu’il y a des difficultés tant au niveau du pouvoir central que ministère par ministère, certains sont des vrais recentralisateurs, d’autres des décentralisateurs. C’est donc une démarche qui se doit d’être bien posée sur le plan politique dans le cadre des présidentielles » affirme le président de la Région Sud. « Vous savez, la politique, c’est un rapport de forces ! Il faut toujours profiter de la fenêtre de tir qui est une compagne présidentielle pour faire avancer des idées et des réformes », renchérit Carole Delga. « Nous sommes dans la bonne période de négociation. Uun candidat à la présidentielle ne peut pas faire fi et balayer d’un revers de la main des propositions de 18 présidents de région qui ont été très bien réélus. En particulier, pour la question Corse, il faut quand même rappeler le score remarquable de Gilles Simeoni ! C’est bien la preuve que le projet politique qu’il porte, qui avait été validé en 2015, a été conforté de façon encore plus forte par les Corses aujourd’hui. Il est clair que l’oreille qu’avait pu avoir Jean-Michel Baylet ou François Hollande sur le statut de la Corse n’a pas été reprise par Emmanuel Macron. Mais, à un moment, Emmanuel Macron et les autres candidats ou candidates vont devoir entendre cette aspiration du peuple corse à la reconnaissance d’un statut d’autonomie qui est tout à fait compatible avec le fait de rester dans la République. Je ne suis pas pour une République fédérale, mais pour une « République une et indivisible », cela n’empêche pas d’avoir cette adaptation aux réalités territoriales et également aux réalités de vie de nos concitoyens ».



Un Livre blanc

Outre la question corse, ce Livre blanc contiendra des propositions que les présidents de régions comptent soumettre aux candidats à la présidence de la République afin qu’ils donnent leur vision de la décentralisation de la France. « Toute une batterie de demandes bâties autour de la décentralisation. Ce livre blanc doit être fait pour peser dans le débat présidentiel. Les territoires et notamment les régions ont montré leurs capacités d’action et leur efficacité pendant la crise sanitaire, mais aussi pendant la crise économique et sociale que nous avons traversée, elles ont besoin d’une liberté d’action. Elles demandent des compétences en matière de transport, de Pôle emploi, d’ARS, d’organisation du contrat de plan État-région… », précise Renaud Muselier. « En matière de santé, nous souhaiterions avoir plus de responsabilités en particulier sur les investissements dans les hôpitaux. En matière économique, nous demandons une simplification des dispositifs d’aides aux entreprises. En matière de transports, nous voulons moins d’enchevêtrement dans les interventions des différentes collectivités et de l’Etat, et une plus grande efficacité de l’organisation des transports en France », poursuit Carole Delga.



Une valeur d’exemple

Le contenu de la loi 3D « Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et simplification de l’action publique », en cours d’examen au Sénat, a de quoi pourtant refroidir les enthousiasmes. Ce projet de loi du gouvernement sur les rapports entre l’Etat et les collectivités, qui se voulait un « un nouvel acte de décentralisation », s’avère peu ambitieux et pas à la hauteur des attentes. « Pour l’instant, c’est une déception ! », reconnait Carole Delga. « Il y avait eu des engagements du Premier ministre, par exemple sur le transfert des routes nationales aux régions. Il semblerait que cet engagement ne figure plus dans le texte. Je vais en reparler au Premier Ministre pour que, dans le cadre de la procédure législative, cet engagement soit bien repris par le biais d’amendements. C’est un travail que je mènerai dès la semaine prochaine ». Pour l’heure, Carole Delga savoure sa victoire : « C’est une satisfaction, mais également une responsabilité parce que mon élection a une valeur d’exemple. Elle démontre qu’une femme peut, à 49 ans, devenir présidente d’une grande association d’élus nationale, c’est une première ! L’association des maires de France n’a jamais eu de présidente, l’association des départements non plus. Cela permet de casser les stéréotypes et les phénomènes d’autocensure et peut donner encore plus confiance aux jeunes filles et aux femmes. Je rappelle que la Corse vient de donner aussi un bel exemple en élisant une femme à la présidence de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis. Je vais avoir grand plaisir à la rencontrer prochainement ».



N.M.