Réforme des retraites : des conséquences "catastrophiques" pour les travailleurs corses

Promulguée vendredi 14 avril, après sa validation par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites occupe plus que jamais le centre de l’attention des Français. Et alors que le président de la République, Emmanuel Macron, s’apprête à prendre la parole ce lundi 17 avril pour apaiser les tensions, les syndicalistes insulaires, eux, n’entendent pas baisser les armes. Pour Marcel Santini, secrétaire départemental de Force ouvrière en Corse-du-Sud, « la réforme va être plus catastrophique ici qu’ailleurs ». Une crainte partagée par Jean Brignole, secrétaire général du Syndicat des travailleurs corses (STC). « On est déjà la région la plus pauvre de France, et la réforme va accentuer cette situation ! »



Les inquiétudes des syndicalistes reposent en partie sur les particularités économiques de l’île. « Dans le privé, en Corse, le tissu économique est fait de toutes petites entreprises. Et dans ces toutes petites entreprises, la base de salaire, c’est généralement le SMIC », expose Jean Brignole. « Pour toucher les 1 200 euros de retraite promis par le gouvernement après une carrière complète, il faudra maintenant travailler jusqu’à 64 ans. Mais très souvent, à partir de 58 ans, les gens ne sont plus en activité, et les chiffres le prouvent. Dans le privé, il n’y a qu’un tiers des +58 ans qui travaillent encore. »



Le recul de l’âge légal de départ à la retraite, auparavant fixé à 62 ans, risque donc de prolonger l’inactivité des Corses en fin de carrière. « Les personnes de 60 ans qui ont perdu leur emploi et qui doivent attendre deux ans pour partir à la retraite, là, ils vont attendre quatre ans. Donc ils seront soit en situation de chômage, soit en situation de RSA. Et le RSA, c’est la Collectivité de Corse qui le paie. En clair, vu le corps professionnel en Corse, on a des retraités qui attendront plus, et qui seront plus pauvres. »