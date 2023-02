Réforme des retraites : Que vont voter les quatre députés corses ?

Pas le même son de cloche en revanche du côté des trois députés nationalistes, dont le groupe Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires (LIOT) a marqué son opposition au texte dans sa version actuelle. Le député de la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani, a d’ailleurs récemment taclé le projet de loi sur les réseaux sociaux : « Cette réforme n’a pas pour objectif d’améliorer le système de retraites, mais simplement de réduire le déficit public français et ce au détriment des plus fragiles. Une fois de plus, une fois de trop, les classes moyennes et les personnes précaires paieront l’addition : pas de prise en compte suffisante de la pénibilité, pas d’amélioration des modes de calculs des carrières hachées, régime désavantageux pour les femmes en congé maternité, faible revalorisation des petites pensions… », écrivait-il en ajoutant de surcroît : « C’est d’autant plus vrai en Corse, région la plus précaire, marquée par une forte saisonnalité des emplois et donc des carrières irrégulières, une part de séniors plus élevée et un coût de la vie plus important que sur le continent ».



De son côté, le 8 janvier à l’occasion d’un entretien accordé à CNI, Jean-Félix Acquaviva, le député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, soulignait lui aussi la nécessité de « préserver les petites pensions », mais aussi de « raisonner en termes de pénibilité en fonction des secteurs de travaux », ainsi qu’« en termes d’annuités et pas en termes d’allongement de durée de travail » et rappelait dans ce droit fil que LIOT a déjà marqué son refus de l’augmentation de l’âge de la retraite.



« C’est un projet de réforme qu’il va falloir impérativement amender. Il est pour le moment dans une formule que je ne peux pas soutenir », fait pour sa part valoir Michel Castellani, le député de la première circonscription de Haute-Corse, en soulignant qu’il travaillera avec son groupe parlementaire « à essayer d’améliorer ce texte ». « J’ai proposé 15 amendements qui visent à limiter la durée de cotisation, à travailler sur l’âge de sortie, à taxer les dividendes pour assurer le financement, à mieux intégrer les femmes et à mieux prendre en compte la situation particulière des personnes handicapées », détaille-t-il.