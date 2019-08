Red Star - GFCA : 1 point de moins et 20 000 € d’amende pour le club ajaccien

La Commission fédérale des championnats nationaux seniors a examiné ce jour les éléments relatifs à la rencontre Red Star FC – GFC Ajaccio.





La Commission fédérale a pris les décisions suivantes : Victoire du Red Star sur le score de 3-0.

Défaite du GFC Ajaccio 0-3 et -1 point de pénalité au classement pour forfait en application du règlement du Championnat National.





Par ailleurs, le GFC Ajaccio se voit infliger une amende de 20.000 euros pour atteinte à l’image du Championnat National. Il devra également rembourser les frais engagés pour les officiels de la rencontre et dédommager le club du Red Star FC pour compenser sa perte de recette.





Le Gazélec Ajaccio prend acte de cette décision et se réserve le droit de faire appel dans le délai