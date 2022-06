Record d'abstention à Bastia : Le fort désintérêt des habitants des Quartiers Sud pour les législatives

« La politique, c’est comme la chanson de Dalida, vous connaissez ? Paroles, paroles, paroles et encore des paroles... ». Jean, 68 ans, habitant de Lupinu, Quartiers Sud de Bastia, attablé à la terrasse d’un café de la cité Aurore donne le ton. Dimanche dernier, lors du premier tour des élections législatives, le retraité de la fonction publique ne s’est pas rendu aux urnes et, c’est sûr, il ne se déplacera pas non plus pour le second tour, le 19 juin. A ses côtés, une bouteille d’eau à la main, Josiane, le même âge, acquiesce. « Pourquoi aller voter ? Rien ne bouge dans nos vies. Si on y va, c’est juste pour servir leurs intérêts personnels. Les vrais hommes politiques, avec des convictions, n’existent plus. On nous prend pour des imbéciles ! », s’indigne l’habitante de Lupinu qui a déchiré sa carte électorale. Jean et Josiane sont loin d’être des cas isolés.



Des records

La première circonscription de Haute-Corse remporte la palme du taux d’abstention le plus important de l’île avec 59,07% contre 51,8% dans la seconde. En Corse-du-Sud, l'abstention monte à des taux de 53,7% dans la première circonscription et 57,1% dans la seconde. Si la circonscription nordiste, qui regroupe le Cap Corse et la région bastiaise, affiche un tel taux d’abstentionnisme, les Quartiers Sud de Bastia y sont pour beaucoup. Là-bas, en moyenne 67,5% des électeurs ne se sont pas rendus dans les bureaux de vote, soit 15 % de plus que la moyenne nationale qui s’élève à 52,49%. Au bureau 23, situé dans le groupement scolaire de l’école Subissi, le record a été atteint avec 72,2% d’abstention. A l’école François Amadei, le taux, qui a été le plus bas des Quartiers Sud, s à s’élevait tout de même à 57%. Alors comment expliquer un tel phénomène ?