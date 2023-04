Réchauffement climatique : à quoi ressemblera la Corse en 2050 ?

L’été 2022 en Corse a cumulé les records côté chaleur. Avec 85 nuits d’affilée où les températures minimales ne sont pas descendues en-dessous de 20°C et un thermomètre qui a enregistré des températures caniculaires, l'ile a connu son deuxième été le plus chaud depuis 1958, après celui de 2003.

Des températures exceptionnelles auxquelles le Corses vont devoir s’habituer, surtout s’ils habitent loin du littoral. C’est l’un des enseignements de l’étude menée par l’Insee sur le changement climatique à l'Horizon 2050que l'Institut vient de publier.



Évisa, Zonza et la Castagniccia particulièrement exposés à la chaleur

"Au cours des prochaines décennies, un habitant corse sur dix devrait supporter au moins 16 journées anormalement chaudes en été contre huit habitants sur dix au niveau national. À ces chaleurs diurnes, s’ajouteraient des nuits anormalement chaudes. Sur l’île, à l’horizon 2050, deux habitants sur dix seraient concernés par au moins huit nuits anormalement chaudes." indique l'étude qui s’appuie notamment sur la hausse des journées estivales, où les températures dépassent les 25 °C, et la multiplication des nuits tropicales où le thermomètre ne descend pas en dessous des 20 °C.

Comme au niveau national, les espaces intérieurs de basse montagne (moins de 1 000 mètres d’altitude) seraient davantage soumis à des températures anormalement élevées que sur le littoral. Les pourtours des massifs montagneux d’Évisa à Zonza seraient les plus exposés mais la population serait aussi soumise à plus de seize journées anormalement chaudes dans les villages de Castagniccia et du centre Corse.

En outre, l’effet des îlots de chaleur urbains sur les territoires artificialisés et peuplés, comme Ajaccio ou Bastia, pourrait aggraver celui les fortes chaleurs de façon notable en Corse. Cet effet localisé, n’est pas pris en compte dans les modélisations climatiques.



Dans les projections climatiques de l'INSEE, l’amplitude la part de la population qui subirait des changements importants apparaissent moins conséquents en Corse que dans l’hexagone au regard du fait que la majorité de la population se concentre sur les littoraux mieux ventilés, tandis qu’en France métropolitaine, où l’on compterait davantage de journées et de nuits anormalement chaudes.