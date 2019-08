Raphaël Lakafia (RC Toulon) : "tout le monde a à cœur de venir jouer à Furiani"

Le premier n'entend pas jouer le successeur des Manfruelli ou Colonna ou plus près de nous des frères Leduc ou encore Benjamin Bastères, des insulaires passés par le RCToulon. Ou bien encore d'être le représentant du rugby corse au plus haut niveau. Il n'a pas cette ambition

Il se contente, plutôt, d'être un jeune insulaire qui réalise le rêve - son "rêve" - qui consistait à embrasser, un jour, la carrière professionnelle.

C'est en train de se réaliser.

Mais le jeune Simon Moretti (19 ans) garde les pieds sur terre.

Il insiste sur ce point dans notre vidéo : "Je suis Espoir, si demain il faut redescendre à ce niveau, cela ne posera aucun problème. Aujourd'hui je veux prendre ce que l'on me donnera en Top 14. Et si demain mon exemple peut inspirer d'autres jeunes corses, j'en serais le plus heureux".



Le second, troisième ligne international - et Barbarians français- est passé par Grenoble, Biarritz et le Stade Français avant de rejoindre le club de la rade.

Raphaël Lakafia qui a donc pas mal bourlingué n'a pourtant rien perdu de sa disponibilité.

Il aime en tout cas rappeler, quand l'on échange avec lui, que beaucoup de Corses traversent la Méditerranée pour aller voir jouer les "Rouge et Noir".

Il est normal donc que la Corse, "terre de rugby" comme il l'a qualifie reçoive à son tour le soutien de quelques-uns des meilleurs ambassadeurs du ballon ovale français.

Le reste des propos de l'un et de l'autre dans notre vidéo.