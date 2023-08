Randonneurs recherchés à Olmi-Cappella : le père et l'enfant sains et saufs

Ce père de famille et son enfant en vacance en Balagne faisaient une balade ans la forêt de Tartagine en Balagne ce mardi 1er aout. En fin de journée, ne voyant pas son mari et son fils rentrer à la voiture, la mère a alerté les secours.

Les pompiers d'Olmi-Cappella ont aussitôt mobilisé d'importants moyens de recherche pédestres, appuyés par l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 2B. Les investigations se sont prolongées tard dans la nuit et ont repris ce matin avec l'aide du groupe montagne des pompiers mais finalement les deux randonneurs ont font pu rentrer par leurs propres moyens au village d'Olmi-Cappella en début de matinée.