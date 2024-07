Ramasser les déchets en mer, "le travail de Sisyphe" d’un jeune entrepreneur corse

En 2022, le marin et son Sea Cleaner sont engagés par l’Office de l’environnement pour un tour de Corse, ramassant « 90 m³ de déchets en un an ». L’opération est un succès, mais elle ne sera pas renouvelée : « Question de budget, apparemment. » A Porto-Vecchio, où « rien de particulier » n’avait été mis en œuvre avant 2021 en matière de dépollution marine, Jean-Christophe Angelini y trouve son compte : « On a un process éprouvé qui permet d’obtenir des résultats très encourageants au niveau écologique, constate le maire. Et on n’est pas dans un coût exorbitant, loin s’en faut. » Pour Jean-Christophe Angelini, passer par un prestataire a deux avantages : « C’est plus souple, moins onéreux que la création directe d’un emploi public. Et dès lors que des jeunes corses prennent des initiatives avec une part de risque, il faut savoir leur faire confiance. »



"La côte ouest de la Corse est la plus polluée"



Concrètement, Olivier Sanna vient passer quelques jours dans l’une des communes qui l’emploie. D’avril à octobre, soit durant la haute-saison, il part en mer, ramène tous les déchets qu’il trouve dans la bande des 300 mètres. « Si je ne suis pas sur place et qu’on m’appelle parce qu’une pollution importante a été constatée ailleurs, je peux venir immédiatement », précise-t-il. Dans ses contrats, les mairies lui passent également commande de quelques interventions en milieu scolaire, pour des actions de sensibilisation. « La côte ouest de la Corse est beaucoup plus polluée que la côte est, remarque-t-il, tout en avançant un début d’explication : c’est à cause du libecciu qui est un vent d’ouest. En soufflant, il ramène les déchets vers la côte. » Porto-Vecchio, bien qu’à l’est, fait exception, étant donné son affluence l'été.



Et en cas de marée noire ?



Long de près de 8 mètres, le bateau en aluminium d’Olivier Sanna s’ouvre à l’avant par la pression d’un simple bouton. Son capitaine n’a alors plus qu’à fondre sur les déchets qu’il trouve, sur le même principe que le robot-nettoyeur dans le port, avec en plus un processus d’aspiration enclenché par le moteur, qui est relié à un long tube : « Ca créé un flux et ça aspire tout le temps », note le Sartenais. Derrière, les macro-déchets sont stoppés par une première grille ; puis les micro-déchets, par un filet d’un maillage de 300 micromètres. Et sous la cabine, jusqu’à 1 200 litres d’hydrocarbures peuvent être stockés. « En général, je récupère des petites fuites d’huile. Mais en cas de marée noire, un bateau comme le mien serait déjà très utile. » Les sorties peuvent donner des résultats très différents : « Il y des jours, on trouve rien et d’autres où on ramasse 2m3 de déchets. » Les déchets en question ? « Du plastique bien sûr. Et puis beaucoup de polystyrène, je ne pensais pas autant. »



Ramasser les déchets en mer présente plusieurs avantages comme limiter leur ingestion par la faune marine ou leur échouage sur les côtes. Une commune, comme Ajaccio, en est consciente : « Il y a une volonté de la ville d’aller plus loin et de récolter les déchets en mer », indique son service communication. Mais à ce jour, ce n’est pas le choix qui a été opéré : « On est plus concentrés sur le nettoyage des plages, avec des prestataires et saisonniers qui interviennent régulièrement pour les nettoyer. »