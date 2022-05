Rallye du Portugal : Loubet dans le top 6

Dès Lousa (12,03 km) qui lançait cette deuxième journée le pilote de la Ford Puma se mettait en évidence avec le troisième temps en 9'06''4, derrière la Toyota d'Elfyn Evans (8'58''9).

Dans le "chrono" suivant Gois (19,33 km) Pilouis Loubet se mettait à la faute dans un carrefour avec la perte de précieuses secondes.

La Ford Puma Hybrid se contentait de la 10e place à plus de 13 secondes du vainqueur Evans.

Arganil (18,72 km) clôturait cette première boucle de la journée. Une spéciale où Pilouis Loubet réalisait le 7e temps à 12''4 de Sébastien Loeb (Ford) nouveau leader du classement général provisoire.



Deux fois deuxième



Après la pause méridienne qui permettait le changement de pneumatiques, il fallait entamer la deuxième boucle du jour avec un nouveau passage dans Lousa. Pilouis Loubet, finissait en deuxième position de cette ES à moins d'une seconde du vainqueur Sébastien

Ogier (Toyota) et devant la Hyundai de Thierry Neuville (8'59''4). Le Porto-Vecchiais était de nouveau deuxième dans Gois où Elfyn Evans signait le meilleur temps, alors que Tanak et Ogier crevaient. Au moment où les deux boucles du jour s'achevaient le pilote de la Puma Hybrid, était quatrième du classement général provisoire après sa 7e place dans Arganil.

L'avant-dernière ES Mortagua (18,16 km) voyait Loubet partir à la faute dans un virage ce qui lui coutait de précieuses secondes en terminant en 8e position.

Pour le baisser de rideau de cette journée à haut risque dans la super spéciale sprint de Lousada, le Porto-Vecchiais jouait la prudence avec un 15e temps à plus de douze secondes du leader Elfin Evans.

Quand prenait fin cette longue deuxième journée Pilouis Loubet se situait à la 6e place du général à 1'15'' d'Elfyn Evans.

Ce samedi matin débute la troisième journée avec sept spéciales.

Tout est encore à faire.