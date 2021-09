Rallye de l'Acropole WRC : Pilouis Loubet trahi par sa direction

Tout commençait dans Aghii Theodori où l'Estonien Ott Tanak (Hyundai) bouclait les 17, 6 kilomètres en 13'15''8, juste devant Sébastien Ogier (Toyota) 13'16''00. Loubet, de son côté, finissait 8e à 14 secondes de l'Estonien. Dans l'ES3 (Loutraki) malgré une légère erreur en fin de spéciale, le Porto-Vecchiais finissait, également, 8e, en 13'30''2 à 26 secondes de la Toyota de Kalle Rovanpera auteur du scratch. Pour le deuxième passage dans Aghii Theodori, le pilote du Team 2C Compétition était victime d'une crevaison qui le faisait terminer en 32e position.

Thiva, la plus longue ES du jour avec ses 23,74 kilomètres, voyait Loubet, jouer la carte de la prudence n'ayant plus de roue de secours. Malgré cela et malgré deux crevaisons lentes, il parvenait à accrocher la septième place de la spéciale (15'44''3) remportée par Sébastien Ogier en 15'25''2.

Tout allait basculer dans l'ultime tronçon chronométré du jour (Elatia). Loubet était trahi par sa direction ce qui entraînait une sortie de route. C'est avec le soutien des spectateurs qu'il parvenait, toutefois, à rejoindre la ligne d'arrivée.

Reste à savoir si demain matin, il pourra être au départ de la troisième journée de ce rallye de l'Acropole mené, ce soir, par Kalle Rovanpera devant Ott Tanak et Sébastien Ogier.