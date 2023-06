Rallye de Sardaigne : Une première journée encourageante pour Pierre-Louis Loubet

Ce matin a commencé la sixième manche du Championnat du monde des rallyes sur la terre sarde avec au programme un total de 19 spéciales.

C’est le Shakedown Loiri – Porto San Paolo (2,87 km) qui a lancé les hostilités. Les Hyundai y étaient les plus rapides avec le meilleur temps pour Esapekka Lappi (1’45’’9) qui devançait Thierry Neuville (1’46’’5). Pilouis Loubet, quant à lui, partageait la troisième place avec Sébastien Ogier (Toyota) avec un chrono identique de 1’47’’1.



A 18 heures avait lieu la première spéciale Olbia – Cabu Abbas (3,20 km) .

Esapekka Lappi (Hyundai) y était, encore, le plus rapide en signant le scratch devant la Ford d'Ott Tänak à 2/10. Le BelgeThierry Neuville était troisième à 5/10, alors que Pilouis Loubet héritait de la neuvième place à 2''1 de Lappi.



Demain matin va avoir lieu la première véritable journée avec six spéciales pour 138 kilomètres de chronos. Tout commencera dans la nouvelle ES Tantarilles (10,7 km), mais il faudra surtout passer à deux reprises dans l'ogre du rallye Monte Lerno (49,9 km).