Rallye de Catalogne : Pierre-Louis Loubet se fait peur, mais conserve la tête du WRC2

Son principal rival, le Mexicain Benito Guerra out depuis l'ES12, le pilote Porto-Vecchiais devait, surtout, ne pas aller à la faute pour être présent sur le podium catalan, ce soir. C'est, pourtant, ce qui devait arriver dans la 15e spéciale El Mussara (20,8 km) où il terminait en 36e position à la suite d'une sortie de route. Son auto repartait mais avec le différentiel en panne tant et si bien que le pilote de la Skoda perdait un temps précieux sur les deux dernières spéciales du rallye.





Malgré cela, Pierre-Loubet parvenait à aller au bout de la manche espagnole remportée par Thierry Neuville. Loubet finissait à la 17e place au général et 5e en WRC2, un classement mené par Eric Camilli sur la C3. Au classement général du WRC2, le pilote de la Skoda est leader avec 91 points devant Kajetan Kajetanowicz (89 pts).

Mais le Polonais ne sera pas présent en Australie pour la dernière épreuve du championnat du Monde. Tout se jouera, par conséquent, en Australie les 16 et 17 novembre.

Pierre-Louis Loubet est plus que jamais en position favorable pour remporter le classement mondial WRC2.