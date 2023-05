Quartiers Numériques : c'est parti pour la 9e édition ajaccienne

Les Quartiers Numériques reviennent pour leur 9ème édition à partir de ce 10 mai et pendant 4 jours à Ajaccio, avec une programmation étoffée qui s'ouvre cette année au grand public.

Conçu pour promouvoir les usages numériques artistiques, ludiques, éducatifs et pédagogiques, l'événement accueillera d'abord les scolaires et les jeunes des centres sociaux pour leur faire découvrir les possibilités offertes par la technologie. Des laboratoires numériques seront mis en place pour inciter les plus jeunes à créer des vidéos, des visuels graphiques et des petits films animés en stop motion.



Né pour réduire la fracture numérique et favoriser l'insertion sociale, ce rendez-vous proposé par la municipalité et l’association émaho s'ouvrira cette année au grand public avec journée conviviale et festive prévue le samedi 13 mai à la Citadelle. "Le programme a été pensé comme une une kermesse dédiée au numérique, pour s’amuser, se rencontrer et re-découvrir ce quartier ancien situé au cœur de la cité qui abritera un concentré d’innovation technologique et numérique" détaillent les organisateurs dans un communiqué.