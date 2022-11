Qu'attendent les collectifs anti-mafia de la session spéciale de l'Assemblée de Corse ?

Les deux collectifs anti-mafia connaissent les limites en termes d'actions réalisables à l'issue de cette séance, puisque les compétences se partagent en grande partie avec l'État. D'où la nécessité d'avancer pas à pas. "On a intégré que ce serait un combat long, rappelle d'ailleurs le membre du collectif Massimu Susini. On espère qu'enfin, société corse et élus arrivent à se rencontrer, nommer le mal et commencer à échanger pour trouver des solutions."



Bien qu'ouverts au débat, l'invitation de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) à y participer fait grincer des dents les collectifs. Les positions ouvertement contre une justice d'exception et l'opposition, par exemple, au travail commun mené avec la Jirs posent question. "On se demande à quel titre la LDH est invitée, dans la mesure où pour elle, la mafia n'existe pas et il n'y a pas besoin de nouvel outil juridique pour lutter contre un crime organisé qui se développe, s'indigne Jean-Toussaint Palsenzotti. C'est une curiosité de cette session : l'arsenal législatif et pénal est suffisant pour eux donc on se demande ce qu'ils proposent pour arrêter ce problème."



Pour les anti-mafia, place désormais à l'action concrète grâce à la chance qui leur est octroyée. "On va travailler sur les points de convergence pour les affiner et en même temps aborder les points de divergence pour bien montrer qu'il n'y a, de la part des collectifs, aucune volonté d'attenter aux libertés publiques ou de remettre en cause la présomption d'innocence", clame Palsenzotti, qui espère dans un futur qui semble lointain, "la création de lois anti-mafia" harmonisées au niveau européen et pas seulement à l'échelle française ou corse.