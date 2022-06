Prunelli-di-Fiumorbu : les jeunes danseurs de la compagnie Icinimo sur scène à Disneyland

C’est une aventure qui a tout du conte de fées. Après des semaines de travail et une vidéo en guise d'audition, la compagnie de danse de Prunelli di Fiumorbu , Icinimo, a été sélectionnée pour se produire sur une scène de Disneyland Paris. La troupe de danseurs, âgés de 10 à 14 ans, va interpréter une chorégraphie de vingt minutes créée pour l’occasion, le 13 juillet prochain.



D'ici le grand jour, les jeunes artistes vont continuer à travailler dur pour pouvoir séduire ce public international, mais pour couronner leur rêve, ils comptent sur la générosité des Corses pour les soutenir dans leur voyage. "Nous avons besoin de sponsors pour financer le trajet jusqu’à Paris. " indique Laura Dominici , enseignante de l'association de danse ICINIMO qui, après une carrière de danseuse professionnelle a l’internationale, e n 2019 a créé l'écol e de danse pour transmettre aux jeunes de la plaine l’expérience et le savoir qu’elle a acquis sur les scènes du monde entier aux côtés de chorégraphes de renommée mondiale .

C’est avec cette ambition qu’elle enseigne les danses urbaines et la danse contemporaine au public dès 3 ans, grâce à l’éveil, jusqu’à l’âge adulte avec des cours proposés par tranche d’âge et par niveau.



Icinimo , qui dispense ses cours à l'atelier di Fiumorbu , dans la zone industrielle de la commune, compte à ce jour plus de 80 adhérents, tous résidents dans la région du Fiumorbu . En plus des cours réguliers, un atelier de création destiné aux élèves des cours avancés et désireux de découvrir le travail de compagnie a été créé. "Devant la passion et le travail fourni par les élèves, nous avons créé la Compagnie ICINIMO et avons décidé de chorégraphier une pièce , afin de leur offrir la possibilité de se produire plusieurs fois dans l’année. La compagnie est composée de 18 danseurs amateurs âgés de 10 à 14 ans effectuant entre 7 et 10 heures de danse (urbaine et contemporaine) par semaine." continue la danseuse professionnelle. "Leur engagement et leur passion pour cet art n’ont pas de limite , ils n’hésitent pas à travailler chaque dimanche ainsi que pendant les vacances scolaires afin de créer avec précision le spectacle qui leur permettra de multiplier les expériences scéniques."



C’est dans ce sens que cette belle équipe motivée a décidé de tenter une aventure hors du commun qui ferait rêver n’importe quel enfant : celle d’auditionner pour présenter un spectacle sur la scène internationale d’un grand parc à thème. "Après de nombreux mois de travail et d’attente, la compagnie a été sélectionnée pour se produire sur la scène internationale du parc le 13 juillet. Nous sommes d’autant plus fiers qu’à ce jour, très peu de compagnies de danse amateur française ont eu l’honneur de voir leur casting validé." poursuit Laura Dominici . " Cette aventure offre l’ opportunité à nos jeunes artistes insulaires de promouvoir leur art et de représenter fièrement leur île et la région du Fiumorbu a un public provenant du monde entier. Il s’agit d’une expérience d’une grande exigence, nos jeunes artistes seront l’espace d’une journée, considérés comme des danseurs professionnels, leurs approches de la scène, les répétitions sur place et la représentation seront regardés par des professionnels du spectacle veillant à l’image irréprochable des parcs à thème. Mais cette expérience ne peut que compléter leur apprentissage et leur apporter un souvenir inoubliable." conclue la danseuse qui lance un appel aux Corses pour financer le voyage.





Infos ++

Vous pouvez contacter l'association par mail ou par téléphone : icinimo@outlook.fr 0 6 .62.33.25.8 5