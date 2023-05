Protection des balbuzards en Corse : Un nouvel arrêté qui ne satisfait pas entièrement "U Levante"

Fin 2018, un rapport du CNRS mettait en exergue que la population de balbuzards pêcheurs s’effondrait dans la réserve naturelle de Scandola, notamment du fait du tourisme. Alors qu’un tiers de la population des couples territoriaux français de ce rapace se trouve en Corse - en majorité au niveau du site Natura 2000 Calvi-Cargèse -, l’espèce se trouve ainsi aujourd'hui menacée sur l’île et est considérée comme en danger d’extinction.Depuis 2019, des périmètres de protection des nids ont donc été mis en place lors de la période de reproduction s’étalant de mars à août. Dans ce droit fil, le 14 avril dernier, à l’occasion d’une réunion entre l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), le Parc Naturel Régional de la Corse (PNRC), les représentants de l’association des bateliers de Scandula et la Direction de la Mer et du Littoral Corse (DMLC), plusieurs mesures avaient été actées, dont un arrêté préfectoral définissant des zones d'exclusion d'activités nautiques aux abords des nids occupés. Publié ce 15 mai par la préfecture maritime de Méditerranée, ce dernier vient de facto interdire la navigation et le mouillage aux abords des nids de balbuzards pêcheurs situés sur la façade occidentale de la Corse, sur le territoire des communes de Galéria, Osani, Partinello, Serriera, Ota, Piana et Cargèse, et ce jusqu’au 31 juillet.« Ces interdictions s’appliquent aux navires et aux engins immatriculés (y compris les véhicules nautiques à moteur) et lorsqu’ils viennent du large, aux engins non immatriculés », précise le texte. 15 zones de quiétude où l’interdiction est en vigueur ont été délimitées à partir de l’inventaire des nids réalisés par l’OEC le 9 mai, dans lequel il faisait état de 14 nids en reproduction certaine, 16 nids en reproduction probable et 6 nids en reproduction possible. Pour autant, si l’arrêté retient bien les 14 nids en reproduction certaine, il écarte 15 nids en reproduction probable et les 6 en reproduction possible de son périmètre d’action.