Protection de l'enfance : signature d'un protocole d'accord de sortie de crise

En annonçant la signature du protocole d'accord et, dans la foulée, la levée du préavis, l'intersyndicale a à "saluer la mobilisation des agents qui ont su faire preuve de solidarité durant cette période de crise.""Durant ce conflit, des difficultés ont émergé au sein de la Direction de l’Action Sociale de Proximité. A ce titre, nous pouvons dès à présent vous informer qu’un comité de suivi des réalisations, des travaux en cours et travaux à mener aura lieu le jeudi 18 février 2021 à Aiacciu" a ajouté l'intersyndicale à l'attention des agents;"Toutefois, l’ensemble des organisations syndicales de la Collectivité de Corse veillera au respect du présent protocole et restera vigilant sur la mise en œuvre des propositions actées."Nous y reviendrons.