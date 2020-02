Près de 500 personnes à Calvi pour l'inauguration et la présentation de la liste "Ensemble pour Calvi - Oghje pè dumane"

1. SANTINI ANGE

2. ASTOLFI HELENE

3. DELPOUX JEAN-LOUIS

4. MORO-VAUTIER SANDRA

5. BICCHIERAY DIDIER

6. PESCOSOLIDO-LUCIANI MARIA

7. CECCALDI JEAN-BAPTISTE

8. SIMEONI PIERRA

9. ACQUAVIVA FRANCOIS XAVIER

10. GUGLIELMACCI-DELVIGNE MARINE

11. NOBILI JEAN MICHEL

12. SUSINI JACQUELINE

13. GUERINI MARIE-LAURENT

14. MARCHETTI-SALI MARIE-MADELEINE

15. GUGLIELMACCI ANTHONY

16. MORETTI PASCALE

17. FELTEN NOEL

18. RAMOND EMMANUELLE

19. MATTEI JEAN ANTOINE PATRICK

20. LUCIANI ANTONIA

21. ALBERTINI ANTHONY

22. OSTACCHINI AURELIE

23. CALASSA PIERRE

24. MUNIER ELISABETH

25. ALBERTINI FRANCOIS

26. SURRAULT JUSTINE

27. VIGNEAU JEAN-JACQUES

28. CECCALDI PAULINE

29. FOSSATI PIERRE

30. NOEL-BARON RENEE

31. GUGLIELMACCI PANCRACE



C'est une immense vague humaine qui a déferlé en début de soirée au QG de campagne de la liste « Ensemble pour Calvi – Oghje pè dumane » conduite par Ange Santini.Sur l'avenue Santa-Maria, il a fallu réguler la circulation pour permettre à tous d'accéder à la permanence.Face à une foule massée devant l'estrade et une salle beaucoup trop petite pour accueillir les supporters, c'est Didier Bicchieray qui ouvrait les hostilités en souhaitant à tous la bienvenue, avant de passer le relais à Ange Santini.Très longuement applaudi, le maire sortant de Calvi donnait le ton de cette soirée résolument optimiste. « Les maîtres mots en politique sont la fidélité et la confiance. Vous êtes là, avec nous ce soir, d'autres malheureusement nous ont quittés et au fil de ces 25 dernières années, vous êtes venus grossir les rangs. Ce soir, une fois de plus, vous êtes présents à ce rendez-vous, merci pour votre fidélité.La fidélité de la famille Santelli, qui nous accueille dans ce lieu historique pour notre permanence et que je remercie chaleureusement, la fidélité des colistiers qui sont là, la fidélité tout naturellement de deux personnalités calvaises à qui nous dédions cette élection, notre ami Jean-Toussaint Guglielmacci, notre ami le Dr Alain-Charles Astolfi ».A cet instant, deux portraits immenses en Noir et Blanc de Jean-Toussaint Guglielmacci et du Dr Alain-Charles Astolfi étaient dévoilés. L'émotion gagnait la salle et nombreux étaient ceux à ne pouvoir retenir leurs larmes.Ange Santini ajoutait : « Si le destin n'en avait pas décidé autrement ils seraient encore là avec nous ce soir pour vous demander de nous soutenir, d'aller aux urnes. Nous ne sommes pas 31 mais 33. Dans cette élection. Ils nous précédent, ils nous poussent, ils nous entourent et c'est pour ça que nous sommes obligés de gagner.Pour eux il faut faire campagne, pour eux, il faut montrer à celles et ceux qui se lèvent un matin s'imaginant que gérer une mairie c'est comme gérer une entreprise, parlez leur de fidélité, elle est là, parlez leur de confiance, elle est là et parlez leur de défaite, parce que la victoire, elle est ici ».Parlant de la liste, Ange Santini précisait : « Notre liste "Ensemble pour Calvi - Oghje pè dumane" c'est une liste, vous le savez recomposée, remodelée, 31 noms, 17 nouveaux, des hommes et des femmes au tempérament différent, au parcours différent qui ont envie de mettre leur expérience, leur volonté au service de la cité. C'est le réalisme de l'expérience des 12 sortants mais aussi l'exigence du tempérament de la jeunesse, du renouveau. Celles et ceux qui nous rejoignent nous ont quelque peu réveillé. Il faut le dire, nous nous étions un peu endormi, l'usure du pouvoir, la perte des amis, le temps qui passe...Alors oui, grâce à eux, grâce à vous, je vous promets une belle et grande victoire et que dès le 16 au matin nous allons nous booster mutuellement. Et si par hasard je connaîtrais quelques faiblesses, je peux vous assurer que celles et ceux qui nous ont rejoints, poussés par les anciens, ne me laisseront pas me reposer une seconde".Ovationné durant de longues minutes, juste avant de présenter un à un ses colistiers de la liste « Ensemble pour Calvi – Oghje pè dumane » Ange Santini revenait sur la fidélité.« Quand on parle de fidélité, on va commencer par le 31e de liste, Pancrace Guglielmacci et par Renée Baron qui malheureusement ne peut être parmi nous en raison d'un heureux événement dans la famille : de Pierre Fossati qui est le benjamin de l'équipe...."Chacun était ensuite invité à monter sur la scènes pour se présenter au public.« Notre équipe est composée de 14 nouveaux entrants dont 8 femmes. Parmi eux de nombreux jeunes avec des professions différentes et variées afin de préparer l'avenir de Calvi, dans la tranquillité et la sérénité » devait conclure Ange Santini.C'est sur la musique fétiche de « Rendez-vous » signée Jean-Michel Jarre que l'annonce du grand meeting du 8 mars, sous chapiteau, terrain de l'Ortacce à Calvi était annoncé.Autre moment fort avant que chacun rejoigne le buffet, cette magnifique fresque de photos anciennes rappelant des années et des années d'élections à Calvi.