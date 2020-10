Premiere victoire à domicile pour le FCBB, vainqueur de Boulogne 2 -1

Ce sont les Boulonnais en jaune qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre mais les Corses récupéraient vite le ballon, pour porter le danger sur le but de Lugier.

A la 5ème, sur un centre de Giacomini de la gauche, Isidor, dans la surface de réparation nordiste ne pouvait récupérer le ballon. Ce n’était que partie remise, la minute suivante. Isidor, bien lancé par Lajugie sur la gauche entrait dans la surface mais butait sur Lugier sorti à sa rencontre (6ème).

Les visiteurs procédaient en contre et sur l’un d’eux, Escales devait se jeter dans les pieds de Joseph pour éviter le pire (15ème). Le gardien du FCBB avait du mal à se relever de ce choc mais reprenait sa place. Les joueurs de JA Ottaviani dominaient la rencontre mais ne parvenaient pas à trouver la faille dans la défense athlétique boulonnaise.

Les Corses avaient une nouvelle occasion à la 28ème minute. Sur un centre de Umbdenstock de la gauche, le gardien Lugier relâchait le ballon, mais Isidor n’était pas assez rapide pour récupérer le ballon que Lugier captait finalement en deux temps.

A la 38ème minute de jeu, les Boulonnais sur un énième contre avaient l’occasion d’ouvrir le score sur un centre de Duterte de la gauche. Le ballon en retrait était repris aux 25 m par Aouladzian. Son tir trouvait l’équerre gauche d’Escales, battu sur ce coup.

Les visiteurs contrôlaient le match en cette fin de 1ère période, obligeant les Bastiais à reculer. Okou dans le temps additionnel avait même un ballon de but mais Buon lui chipait le ballon au dernier moment.

0 – 0 c’était le score à la mi-temps.

La seconde période repartait sur un bon tempo pour le FCBB mais comme en 1ère période, les attaquants corses ne pouvaient conclure.

La délivrance à la 54ème pour le FCBB qui ouvrait le score par Isidor. Bien lancé par Barbet, l’attaquant résistait à deux défenseurs dans la surface de réparation boulonnaise et glissait le ballon sous le corps de Lugier : (1 – 0)

Les Boulonnais se ruaient alors sur le but d’Escales et sur une belle combinaison Id Azza/Etoo, à la 57ème, Barbet commettait une faute sur Etoo dans la surface : penalty indiscutable. Sur le coup de pied de réparation de Cadiou, Escales plongeait du bon coté et sortait le cuir en corner.

Les visiteurs parvenaient toutefois à égaliser quelques minutes plus tard par Bongo qui venait de rentrer. Sur un long coup-franc de Senneville, le ballon était cafouillé par la défense borgaise, en embuscade, Bongo glissait le ballon dans les filets d’Escales (64ème). (1-1)

Bongo était à deux doigts d’inscrire un 2ème but sur un centre d’Etoo, 4 minutes plus tard. Le ballon piqué par le grand attaquant heurtait le poteau gauche d’Escales.

Escales qui à la 75ème devait intervenir avec autorité sur un essai d’Id Azza. Ca chauffait sur le but corse.

Les Boulonnais mangeaient le ballon aux locaux et dominaient de la tête et des épaules la fin de rencontre, à l’image de ce tir de Okou à la 79ème boxé par Escales.

Le gardien borgais qui devait ensuite plonger dans les pieds de ce diable de Bongo (80ème).

Les protégés du président Emmanuelli réagissaient dans les 5 dernières minutes, acculant les Boulonnais sur leur but. Lugier devait se coucher à la 87ème sur un tir lointain d’Isidor.

Et le FCBB prenait l’avantage à la 89ème sur un centre de la gauche de Marmot. A la réception Raoul qui remisait sur Isidor qui reprenait de volée et faisait mouche (2-1).

Après 3 minutes de temps additionnel, le FCBB obtenait sa 1ere victoire à domicile.

Réaction de l’entraîneur du FCBB, JA Ottaviani : «Une victoire à l’issue d’un beau match où il y a eu beaucoup d’intensité. On a démarré le match de bonne manière. Boulogne a très bien joué et on a été en difficulté car ils ont un banc costaud en attaque. Après leur égalisation, on a paniqué, on a eu un flottement et eux étaient sur une bonne dynamique. On aurait pu sombrer mais le dénouement a été heureux. On va continuer à travailler dans la sérénité »





Feuille de match

4ème journée de N1

FCBB 2 - 1 US Boulogne CO ( 0 - 0 )

Complexe sportif de Borgo – Stade Paul Natali

Temps : beau

Pelouse synthétique en bon état

Spectateurs : environ 200



Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Olivier Studer

Arbitre assistant 2 : Florian Goncalves De Araujo

Buts : Isidor (54ème – 89ème) pour le FCBB

Bongo (64ème) pour Boulogne





Avertissements : Giacomini (63ème) - Barbet (90ème) pour le FCBB

Pierret (70ème ) pour Boulogne



FCBB : Escales – Buon – Hamdi – Raoul – Doumbia (c)– Cropanese (Grimaldi 78ème) – Giacomini – Isidor (Diarrassouba 90ème) – Lajugie – Umbdenstock (Marmot 83ème) - Barbet.

Entr. : JA Ottaviani



USBCO : Lugier – Etoo – Mendy – Frikeche (c) – Duterte – Senneville – Cadiou (Bongo 64ème) – Pierret – Aouladzian (Id Azza 51ème) – Joseph – Okou.

Entr. : Laurent Guyot