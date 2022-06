Première circonscription de Haute-Corse : Au-delà de la déception, la détermination intacte du RN et de la Macronie

De son côté, le candidat de la majorité présidentielle, Jean-François Paoli, clôture le quatuor de tête qui a dépassé les 10 % des suffrages exprimés. Un temps placé au coude à coude avec Julien Morganti et Alexis Fernandez lors des premières estimations, le vice-président de la Fédération corse du Parti radical a vu ses espoirs s’envoler lors de la publication des résultats définitifs. Il termine quatrième avec 12 % et 2 944 voix, à 400 voix du 2nd tour.



S’il reste « satisfait d’avoir réalisé ce score », Jean-François Paoli fait également part de « sa déception de ne pas atteindre le second tour pour porter notre projet le plus loin possible ». Aurait-il fallu changer quelque chose dans la stratégie pour sortir vainqueur ? « Peut-être partir plus tôt en campagne, mais le rassemblement que nous portions a pris du temps dans sa construction », confie Jean-François Paoli. De son propre aveu, les plus grands responsables de sa déception sont autres que d’éventuels loupés de campagne. « L’abstention et le score du Rassemblement National me déçoivent énormément », lance-t-il, quelques heures après avoir pris connaissance des résultats définitifs. Le candidat du Rassemblement National, Alexis Fernandez, le devance de 52 voix. « Une surprise », pour Jean-François Paoli qui dénonce « une vision de la société portée par le Rassemblement National bien différente de la mienne ».



De quel candidat présent au second tour, Jean-François Paoli est-il le plus proche ? Il ne le dira pas et préfère laisser les presque 3 000 électeurs à lui avoir fait confiance, décider d’eux-mêmes le 19 juin : « Je ne donnerai pas de consigne de vote. Chacun est libre de ses choix ».