Pour Femu a Corsica la réunion de vendredi a été "la meilleure séquence politique" des discussions avec Paris

"Nous estimons que globalement, la séquence de vendredi dernier est peut-être la meilleure séquence politique dans le cadre des rapports entre la Corse et Paris depuis 2015 et notre accession aux responsabilités, ose affirmer Don Joseph Luccioni, membre du groupe Fà Populu Inseme. Nous devons toutefois rester prudents, vigilants et exigeants quant à la traduction concrète du chemin proposé par Emmanuel Macron. Ce processus doit permettre de traiter tous les sujets sans tabou ni ligne rouge. Or, l'État en pose deux - nous zéro - : la Corse doit être dans la République et ne pas créer deux catégories de citoyens. On rappelle que l'objet du processus n'est pas l'indépendance. Le point d'équilibre qui a été trouvé à ce stade est l'autonomie. On est attachés à des principes universels, mais dans la Constitution, des droits sont parfois reconnus à certaines catégories de citoyens. Il faut faire preuve d'audace."



Le parti nationaliste a également rappelé que son projet d'autonomie, formalisé durant les six derniers mois, consistait en l'acquisition du pouvoir législatif dans les domaines non régaliens. "C'est pourquoi nous proposons un nouveau Titre au sein de la Constitution française consacrant le statut de la Collectivité autonome de Corse de demain, dévoile François Martinetti, le secrétaire national de Femu a Corsica. Ce titre a un double intérêt politique et juridique. Il permet de consacrer les spécificités géographiques, historiques, linguistiques, économiques, sociales et culturelles de notre île, tout en nous distinguant de la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, des DROM et de la France hexagonale."