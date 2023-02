Porto Vecchio : Quand « Arte Legnu » accueille Christophe Santini

«Le but d’Arte Legnu est de mettre en lumière les artistes corses quels qu’ils soient : peintres, sculpteurs, écrivains, photographes, sportifs » explique Nicolas Isoni, créateur de l’association Arte Legnu et PDG de la société Delta Bois qui a construit un premier espace Showroom dans son magasin de Lecci, à Porto Vecchio. «Cette association est toute récente et on a déjà reçu le poète et photographe Jean-François Agostini. On va essayer de reproduire ce genre d’opérations dans nos autres magasins d’Ajaccio, Lumio et Biguglia. On y vient pour échanger, partager. Je suis spécialiste du bois et je trouve déjà que le bois et l’art se marient très bien».Ce vendredi 3 février, l’invité d’Arte Legnu était l’ultrasportif Christophe Santini à l’occasion de la sortie de son livre «Extrême résilience » ( Editions Les Presses littéraires ). En octobre 2020, Christophe Santini, sportif de haut niveau en diverses disciplines extrêmes, était victime d’une chute et faisait un grave malaise. Bilan : deux vertèbres cervicales fracturées qui risquaient de le rendre paraplégique. Après une opération délicate et une longue rééducation, Christophe Santini se lançait un nouveau défi : revenir très vite au plus haut niveau. Dans ce livre Christophe Santini évoque son parcours semé de maladie et d’accidents qu’il a pu surmonter grâce à son « Extrême résilience ». Depuis, avec son association « Resilienzia » il vient en aide aux personnes victimes d’accidents de la vie, aux personnes en rémission de cancers, donne de nombreuses conférences. Il a créé l’association « Resilienzia». Les fonds récoltés par la vente de son livre sont reversés à son association pour pouvoir continuer dans cet objectif. Lors de cette soirée à Lecci, où Christophe a expliqué son parcours et ses projets, le sportif de haut-niveau avait invité l’association Inseme. Parmi les projets de Christophe, le plus proche est sa participation le 2 avril au Marathon de Paris (60 000 participants !) avec un ami tétraplégique, Kévin Roustand. Puis Christophe devra retourner sur le billard pour ses cervicales. Opération suivie d’une rééducation à Cap Breton. Ce sportif profondément humain a été retenu pour participer à 5 Ironman en 5 jours en 2024 à Hawaï.