Porto-Pollo : un bateau échoué sur la plage, la SNSM mobilisée

La rédaction le Lundi 4 Septembre 2023 à 10:22

Dimanche 3 septembre les Sauveteurs en Mer de la SNSM de Propriano ont mené avec succès une opération de sauvetage sur la plage de Porto-Pollo, commune de Serra-di-Farro. Un navire qui présentait une voie d'eau causée par une rupture de mouillage s'était échoué en zone de baignade, créant ainsi un risque potentiel pour les activités nautiques. La vedette SNS 235 et le SRA SNS 7-012 ont été rapidement mobilisés pour l'opération. Le chantier naval de Porto-Pollo, Bartoli Marine, a également apporté son soutien à cette opération.

Grâce à la mise en place de moyens de pompage et de maintien à flot, le navire a pu être déséchoué en toute sécurité et ramené au port de Porto-Pollo. L'intervention a permis d'écarter tout risque de naufrage et de pollution, préservant ainsi la sécurité des eaux