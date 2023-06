Portivechju : Carruleddu Championship, beddu mumentu di piacè è di risa

À vrai dire tout le monde attendait cette version 2023 du Carruleddu Championship, organisée par l’associu I Baroni en partenariat avec la Ville de Portivechju, avec une évidente impatience, tant cet événement recèle en lui toutes les qualités d’un moment populaire et festif. De la joie, un brin de folie et cette volonté de faire partager cette bonne humeur au plus grand nombre, tout cela servi par des Carruleddi, certes améliorés, mais qui ont dû rappeler bien des souvenirs aux moins jeunes. Mais au-delà, le Carruleddu Championship est une vraie manifestation intergénérationnelle, où le papa partage son Carruleddu avec son enfant. Une sorte de transmission du sens des valeurs et de la fête en ligne directe.



Une fois de plus I Baroni avait fait les efforts nécessaires pour que ce rendez-vous soit une réussite et cela a été effectivement le cas. Une trentaine de F1 version nustrale, venue des quatre coins de la Corse, était présente aujourd’hui sur la ligne de départ, les plus jeunes n’avaient pas été oubliés avec un parc à jeux qui était mis à leur disposition dans la cour de l’école Joseph Pietri. Après les essais libres, ce matin et une pause méridienne agrémentée d’un spuntinu taille XXL et d’un concert du groupe Supplement Cheese, on entrait en début d’après-midi dans le vif du sujet avec LA course.





Réussite à tous les étages

Le public ne s’y est d’ailleurs pas trompé et ce sont plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles le maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini et le député de la Corse-du-Sud Paul-André Colombani, qui se sont massées le long du parcours d’un peu moins d’un kilomètre menant di u Core di Paesu jusqu’à la Marine.

Les vannes célestes ayant décidé, avant la bénédiction de l’abbé Frédéric Constant, de rafraîchir le parcours, la course a démarré avec un léger temps de retard sans que cela ne douche l’ardeur des concurrents.

Au terme de cette descente a tavuletta la petite histoire du Carruleddu Champioship retiendra que la version 2023 est revenue à Time Mario qui a devancé Affare di Tempu et Tuttu Biancu. La Batmobile est restée au pied de la « caisse » pas de savon cette fois, alors qu’El Cascador complétait le Top Cinq.

Le rideau venait de tomber sur le Carruleddu 2023 qui a, de plus, fait la part belle à la langue corse tout au long de la journée.

L’associu I Baroni, cette bande de copains, a une fois de plus réussi son pari.

Il ne reste plus qu’à attendre 2024