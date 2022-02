Plusieurs titres de champion de Corse pour le Karaté Furianincu

Le club, créé en septembre 2021, y présentait six combattants.

Compte tenu de la règlementation qui exige deux années de licence pour pouvoir participer à une compétition, le club, composé majoritairement de nouveaux licenciés, n’avait en effet pas pu présenter plus de combattants.

Mais les 6 représentants ont fait honneur à leurs couleurs en remportant plusieurs titres de champion de Corse et en remportant deux coupes de Corse.





Championnat de Corse « senior »

Guillaume Le Van a été sacré dans la catégorie des - 84 kg, a remporté le titre de champion de Corse en équipe et a été vainqueur de l'Open.

Angelina Simoni a remporté le titre régional en - 55Kg et championne de Corse en Equipe

Nathalie Federici a été, pour sa part, championne de Corse des +68Kg, championne de Corse en équipe et a remporté l’Open



Coupe de Corse

En coupe de Corse, le trophée pupilles a été remporté par Anghjulina Renucci dans la catégorie des -35 kg et par Nicolas Acquaviva en benajamins

Le club salue aussi le bel engagement de Raphaël Vallecalle et son arbitre Julien Cugurno

« C’est très encourageant pour la suite » souligne Dominique Lautridou du Karaté Furianincu. « Tout le monde va travailler maintenant afin de préparer les prochaines échéances. Pour mémoire les cours sont dispensés en langue Corse ce qui en fait la particularité majeure de ce club insulaire qui compte déjà près d’une cinquantaine de licenciés ».