Plongée au cœur du grand émerveillement d’Henri Matisse en Corse au musée de Corte

Impossible de le louper. En se baladant au cœur de la citadelle cortenaise, impossible de passer à côté du nom d’Henri Matisse placardé sur près de la moitié du mur du musée. « Matisse en Corse », le titre est accrocheur et pour preuve, le musée ne désemplit pas depuis l’ouverture de l’exposition le 24 juillet dernier. Peu importe les protocoles sanitaires et la fraîcheur de la Restonica qui pourrait en détourner plus d’un du centre-ville. Ils sont près de 600 visiteurs par jour, en moyenne, à venir voir les œuvres du maître. « Certains jours on frôle les 1 000 personnes ! » s’enthousiasme-t-on à la caisse. Il faut le reconnaître, la présence d’autant d’œuvres d’Henri Matisse en un même endroit attire et l’exposition, bien ficelée, immerge le visiteur dans le cerveau du peintre pour comprendre son voyage vers le fauvisme, ses couleurs éclatantes et son mépris des codes classiques.



Mais surtout, c’est le choc que l’artiste ressent en découvrant les couleurs corses et l’héritage dans ses travaux futurs qui est partagé avec le visiteur. Plus qu’un choc, on pourrait parler de véritable coup de foudre. Il dira d’ailleurs « je suis dans un pays merveilleux où je vais rester probablement très longtemps (je n’ose pas dire 2 ans). Pays épatant, amandiers en fleurs au milieu d’oliviers argentés et la mer bleue, bleue, si tellement bleue qu’on en mangerait … Et derrière presque toujours de hautes montagnes aux cimes neigeuses ».