Plaine Orientale : Trois jours de « Commedia » à Antisanti

Vendredi 5 août

18h00 : « Guignol et le livre de recettes du Père Lustucru » par la Cie Les Marionnette Dell’Arte (entrée 5€)

18h45 : Atelier de marionnettes pour les enfants avec la Cie Marionnettes Dell’Arte (Entrée libre)

19h15 : Concours des compagnies (entrée libre)

21h00 : « Le triomphe d’Arlequin » de Carlo Boso par la Cie L’Amata (10 et 7€)



Samedi 6 août

18h00 : « Guignol et la vengeance de la sorcière » par la Cie Les Marionnettes Dell'Arte (5€)

19h00 : Atelier de marionnettes pour les enfants avec la Cie Marionnettes Dell’Arte (Entrée libre)

19h15 : Concours des compagnies (entrée libre) : Cie 1er Acte : «Jean de La Fontaine, Caliente »

21h00 : « Les Misérables » de Victor Hugo par la Compagnie L’Amata (10 et 7€)



Dimanche 7 août

14h30 : « Guignol et le pot de confiture » par la Cie Les Marionnettes Dell’Arte (5€)

15h30 : : Atelier de marionnettes pour les enfants avec la Cie Marionnettes Dell’Arte (Entrée libre)

16h00 : Conférence sur les bergers (entrée libre)

16h45 : Concours des compagnies (entrée libre)

18h00 : « Guignol et le pot de confiture » par la Cie Les Marionnettes Dell’Arte (5€)

18h45 : Conférence sur l’histoire de la Commedia dell’Arte (entrée libre)

19h15 : « La légende de Sigéric » de Carlo Boso par la Cie Amata (10 et 7€)

21h15 : « Les femmes savantes » de Molière par la Cie Amata (10 et 7€)