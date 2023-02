Piscines, travaux non déclarés... La traque aux irrégularités est ouverte en Corse aussi

Mais alors, comment procède-t-on ? « Ça, c’est notre travail, et c’est gratuit », reprend Ludovic Robert. « On propose une méthode aux collectivités, avec des axes de travail différents, comme les ruines ou les locaux professionnels. Ensuite, on livre un diagnostic propre à la commune, et on traite fiscalement. » Si les géomètres de terrain constituent le moyen le plus courant de traquer les anomalies non déclarées, il existe également d’autres outils. « On a de nouvelles méthodes de travail qui permettent de détecter les discordances en se basant sur les données satellitaires. On utilise ça pour le repérage des piscines par exemple. »



Les finances publiques font le gros du travail, mais il est également possible, pour les municipalités, de faire appel à des prestataires privés, comme dans le cas de Santa-Maria-di-Lota. « Forcément, là, ce n’est pas gratuit, car les entreprises prennent un pourcentage des recettes. Mais souvent, ce sont elles qui font le démarchage, et cela profite quand même à la commune, qui reste largement gagnante. »



Quel que soit l’intermédiaire choisi, on constate une augmentation de la demande au niveau local. « C’est quelque chose que je vois au quotidien », décrit Ludovic Robert. « Cela peut se caractériser par des élus qui nous sollicitent directement, ou qui se montrent très réactifs quand on leur propose nos services. » En Haute-Corse, le directeur des finances publiques s’attèle justement à diffuser massivement ces informations. Rien n’est obligatoire, mais l’intérêt manifesté par les maires est bien en hausse. « La grande nouveauté, c’est la prise de conscience des élus ! Prochainement, on va travailler sur la Balagne, sur le Cap… » Des recettes supplémentaires sans dépenser le moindre sou... Pas étonnant que les élus se bousculent.