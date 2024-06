Pietra : et maintenant une bière blonde sans alcool

Une bière sans alcool peut être obtenue par deux techniques : la désalcoolisation qui consiste à retirer l'alcool, ou la voie biologique, qui consiste à limiter la production d'alcool pendant la fermentation. L'équipe Pietra a fait le choix de la voie biologique, plus naturelle, avec l'utilisation d'une levure particulière.

Les levures traditionnelles consomment les sucres fermentescibles du moût et les transforment en alcool. La levure "low alcohol" ne fermente pas tous les sucres du moût, ce qui se traduit par une faible production d'alcool. L'usage de ce type de levure a nécessité plusieurs mois d'essais pour maitriser les différents paramètres de ce nouveau process de fabrication tout en conservant les qualités gustatives de la bière.

Aujourd'hui, la Brasserie Pietra est en capacité de proposer une bière blonde aux saveurs caractéristiques de céréales, à moins de 0,5% d'alcool.



Pour en enrichir l'expérience gustative, une touche de jus de citron Corse est ajoutée en fin de garde froide, offrant ainsi une fraîcheur pétillante au nez et une belle acidité en bouche.

Développée dans le même esprit que la Pietra sans gluten, cette belle bière blonde est une alternative parfaite pour une consommation plaisir et sans alcool.