Pierre-Louis Loubet lauréat du super trophée de l'UJSF

A tout juste 22 ans Pierre-Louis Loubet est déjà champion du monde WRC-2. Un exploit récompensé par la section corse de l’Union des journalistes sportifs de France. C’est avec joie et humilité que le meilleur coureur automobile de la deuxième division internationale de WRC a reçu le super trophée USJF 2019. Il succède ainsi à Mourade Amdouni, champion d’Europe des 10 000 mètres.

''Je suis très content d’avoir eu une telle reconnaissance sur mes terres. C’est vrai que d’être devenu cette année champion du monde est une grande satisfaction. Je suis arrivé là où je voulais aller. ''

Un choix sans appel selon le journaliste sportif Jean Pruneta, président de la section corse de l’USJC. La vingtaine de journaliste qui constitue la commission de sélection des remises de prix a été unanime.

''Nous le suivons depuis ses débuts. Son titre de champion du monde marque une étape dans sa carrière. Le rallye et notamment le WRC est une discipline très appréciée en Corse. C’est un sport porteur et à travers lui Pierre-Louis Loubet est un sportif extrêmement prometteur.''

Un titre qui pourra lui ouvrir les portes du championnat du monde WRC. Soutenu par la Fédération française de sports automobile, il attend désormais sa montée en WRC.

L’ annonce de sa possible accession est attendue pour la fin du mois.