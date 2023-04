Paul Molac : « Il n’y a pas une norme d’Etat sur laquelle il faudrait plier et qui va nous dire ce que nous devons être ! »

- Sur recours de l’ex-préfet Lelarge, le tribunal administratif a interdit l’usage de la langue corse à l’Assemblée de Corse. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

- L’Etat Français n’est toujours pas sorti de son modèle colonial ! À partir du moment où tout le monde comprend la langue corse dans l’assemblée et que, de toute façon, les papiers sont en français, et s’il y a en plus des traductions, je ne vois pas où est le problème ! Dans l’hémicycle régional en Bretagne, nous utilisons le breton et le gallo avec le français, et avec des traductions simultanées, cela ne pose aucun problème. Si ce n’est de vouloir effectivement que le Corse ne puisse pas être parlé dans la sphère publique, parce que c’est cela qui se joue en fait. C’est une façon de dire : gardez votre langue corse dans votre milieu familial, mais surtout qu’elle ne sorte pas dans la société ! Or, si on veut que la langue soit parlée, il n’y a pas d’autre solution que de l’utiliser dans la société. Donc, il faut trouver des espaces pour la parler. Pour l’Etat en France, toutes les langues, qui ne sont pas le français tel qu’il l’enseigne dans les écoles, sont des mauvaises langues qu’il ne faut pas parler ou qu’il faut réserver au milieu familial dont elles ne doivent pas déborder. Si on applique ce principe, c'est la mort de toutes les langues régionales ! Finalement, le préfet Lelarge n’a fait qu’imposer une norme d’Etat, mais une norme d’État qui est contre les Droits de l’Homme et contre le fait que chaque population peut déterminer la langue qu’elle utilise. On est dans un modèle autoritaire de type néocolonial, pour dire les choses clairement. Ce n’est évidemment pas acceptable au niveau des Droits de l’Homme, en particulier au niveau d’une démocratie !



- Vous comptez sur une révision constitutionnelle pour sécuriser l’enseignement immersif, mais au vu de la crise politique actuelle, cette révision semble compromise ?

- Tout combat, qui n’est pas mené, est perdu d’avance ! Je ne sais pas s’il y aura une révision constitutionnelle, mais, en tout cas, je me prépare à ce qu’il y en ait une. Et je serai prêt pour cette révision. Si j’avais écouté les gens qui me parlaient de ma loi, je n’aurais rien fait, certains défenseurs des langues régionales me disaient qu’elle ne servait à rien et qu’elle ne serait jamais votée. Elle a été votée, et j’espère qu’elle sert à quelque chose. Il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure ! Nous avons des langues régionales, des patrimoines culturels que nous devons protéger et faire fructifier. Peu importe l’idéologie qui porte une vision unitariste, où tous les hommes seraient les mêmes comme des clones ! Ce n'est pas notre vision ! Nous entendons défendre une vision qui soit ouverte, tout à la fois sur les autres et sur ce que nous sommes réellement, c’est-à-dire vous Corses, nous Bretons, dans un ensemble français. Il n’y a pas une norme d’Etat sur laquelle il faudrait plier et qui va nous dire ce que nous devons être ! Ce n’est pas acceptable !



- Cette tendance à l’uniformisation est-ce une dérive inquiétante de la société française ?

- C’est surtout incontestablement une dérive du modèle français ! Le problème, c’est qu’on nous enferme dans un rôle, en nous faisant croire qu’à partir du moment où nous défendons ce que nous sommes, nous sommes contre les autres. Non ! Je ne suis contre personne, mais je ne suis certainement pas un autre que ce que je suis ! En France, il y a une norme d’État que certains voudraient imposer à tout le monde, y compris au niveau linguistique, cela va même très loin jusque dans la prononciation. La France est le pays d’Europe qui est le plus divers au niveau des cultures et des langues, et elle veut nous faire croire que nous devons tous être pareils et qu’à partir du moment où nous serons tous pareils, nous serons égaux. Ce n’est pas vrai ! C’est une forfaiture que de nous expliquer les choses comme cela !



Propos recueillis par Nicole MARI.